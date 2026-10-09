Endrick-Milan, Cardinale convinto di essere in pole: colpo alla Nico Paz? Può essere l'opzione perfetta

'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulle possibili strategie del mercato rossonero in vista di gennaio: per l'attacco il primo nome resta quello di Endrick, talento brasiliano del Real Madrid.

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Il Real Madrid, si legge, accetta di cederlo solo in prestito al massimo con un diritto di riscatto molto alto e unaa favore del club spagnolo. Di fatto la formula adottata anni fa dal Como per Nico Paz.

Endrick avrebbe fatto sapere ai suoi agenti di voler provare l'esperienza in Serie A se non dovesse trovare spazio nei prossimi mesi al Real Madrid. Secondo la rosea Gerry Cardinale (che ha ottimi rapporti con Roc Nation, agenzia che cura gli interessi del brasiliano) sarebbe convinto di essere in pole.

Le caratteristiche tecniche di Endrick nel modulo di Amorim

A livello di caratteristiche non ci sono dubbi sulla possibile bontà dell'operazione: Endrick è un talento assoluto che deve ancora dimostrare tutto il suo valore, ma che potrebbe esplodere del tutto in Serie A e con un allenatore offensivo come

Nel calcio del portoghese, Endrick potrebbe giocare sia sulla trequarti, sia come prima punta alternativa a Ramos e Camarda.

Può partire assolutamente da destra per rientrare sul suo piede forte, ovvero il mancino .

. Dotato di un grande tiro e di una stazza fisica non indifferente, è bravissimo nel dribbling sul breve e nel trovare spazio contro le difese chiuse.

Tutte qualità perfette per Amorim.

La formula dell'affare: l'idea "alla Nico Paz"

Il punto resta sulla possibile operazione: prenderlo inpotrebbe essere molto rischioso, ma un'operazione alla Nico Paz potrebbe essere il compromesso perfetto per tutti.

Il Real Madrid non perderebbe il controllo del cartellino di un calciatore molto promettente e il Milan potrebbe tenerlo in rosa per più stagioni, riuscendo magari anche a incassare con il possibile contro riscatto futuro del Real Madrid.

A livello economico e tattico sarebbe l'operazione migliore possibile per tutti, ma molto dipenderà dal prossimo minutaggio di Endrick e dalle intenzioni del club di Mourinho. Il Milan, comunque, resta molto attento.