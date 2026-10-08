La clamorosa apertura di Endrick, il casting di Cardinale. Amorim svela la strategia sul mercato

Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan: Endrick apre al rossonero e c'è un nuovo nome per la dirigenza rossonera. Amorim parla del mercato del Diavolo e Matteo Gabbia di Gila e della difesa. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

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Gabbia su Gila e la difesa

Matteo Gabbia ha parlato a 'DAZN' in vista del ritorno in campo del Milan contro il Sassuolo. Ecco le sue parole sulla difesa con Amorim: "Il mister sta cercando di trovare la quadra da un punto di vista difensivo a livello di squadra. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto a come eravamo abituati. Stiamo cercando poi di eliminare qualche pecca che abbiamo avuto in questo inizio di stagione. Siamo vogliosi di seguire il mister, di allenarci bene e di migliorare anche dal punto di vista difensivo".

Con Amorim in panchina il Milan ha un altro modo di difendere. Le differenze principali rispetto al passato sono nette:

con il tecnico portoghese i rossoneri sono più alti e cercano spesso l'anticipo aggressivo sugli attaccanti avversari, con i difensori che hanno anche il compito di impostare dal basso;

sugli attaccanti avversari, con i difensori che hanno anche il compito di impostare dal basso; con Massimiliano Allegri si giocava invece con un baricentro più basso, spesso posizionando tutti i componenti sotto la linea del pallone.

Poi un parere anche su Mario Gila: "Lo conoscevamo già visto che giocava in Serie A. È un giocatore che ha delle belle caratteristiche e un ragazzo eccezionale che ha grande voglia di fare. Da calciatore lo conoscevo già, quindi se devo dire in cosa mi ha stupito dico che mi ha stupito come persona perché non lo conoscevo, è un ragazzo perbene che cerca di trasmettere sempre positività all'interno del gruppo. Abbiamo bisogno di persone così, oltre che di giocatori bravi in campo come lui".

Mario Gila è diventato subito leader del reparto grazie alle sue qualità assolute che mancavano tantissimo alla difesa del Milan.

Amorim sul mercato rossonero

Anche Ruben Amorim è stato intervistato da 'DAZN'. Ecco le sue parole sul mercato del Milan: "Prima di tutto sono davvero felice, perché fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme, e questa è la cosa più importante per me. Poi stiamo cercando di aiutare il club non solo per l'oggi, ma anche per il futuro. Se ci fate caso, tutte le mosse che cerchiamo di fare non sono pensate solo per il presente, ma anche in ottica futura, e questo è davvero fondamentale. Ci aiuterà a vincere ora e a vincere anche in futuro. Stiamo prestando molta attenzione a questo aspetto, perché sapete com'è il mercato oggi: siamo vigili e portiamo giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d'Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Moreira, per esempio. Quindi sono davvero contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa".

Il Milan ha investito più di 150 milioni di euro per Ramos, Gila e Moreira, tre calciatori già oggi fondamentali per il calcio di Amorim e che potrebbero diventare ancora più importanti nelle prossime stagioni.

Altro nome per la dirigenza del Milan

Continuano le voci sul mercato del Milan e non solo: i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di una figura nuova da inserire nell'organigramma del Diavolo che in estate è stato del tutto rivoluzionato. Ecco tutte le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto su "YouTube": "Cardinale sta gestendo la ricerca di un nuovo dirigente per migliorare l'organizzazione sportiva del club. Ad oggi non c'è ancora un nome forte, sono previsti colloqui nelle prossime settimane. Voglio mettere in luce il profilo di Benatia ex direttore sportivo del Marsiglia, lui sarebbe felice di tornare in Italia e ha dato grande disponibilità al Milan qualora ci fosse una chiamata. Ci sono casting in corso".

Il colpo più importante di Medhi Benatia in Francia è stato l'arrivo di Roberto De Zerbi in panchina. In più c'è stato il caso Rabiot-Rowe, entrambi ceduti dopo la lite. Benatia potrebbe ritrovare il francese proprio a Milano.

Endrick apre al Diavolo

Il calciomercato di gennaio del Milan potrebbe accendersi improvvisamente attorno a un nome clamoroso:. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante brasiliano del Real Madrid avrebbe espresso un chiaro gradimento nei confronti del club rossonero. Il classe 2006 ha fatto intendere che, qualora si concretizzasse la possibilità di lasciare la Spagna in prestito, il Diavolo sarebbe in cima alle sue preferenze.

Da capire ancora se il Real Madrid sia disposto a cedere anche solo in prestito il suo talento che al momento non ha trovato spazio con Mourinho. Nello scacchiere tattico di Amorim il brasiliano garantirebbe un'ottima varietà di soluzioni: