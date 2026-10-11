"Il problema si azzera se si sblocca lui": la sentenza di Sabatini sul Milan di Amorim

In vista della ripresa del campionato il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a SportMediaset per parlare di Allegri, Spalletti e Amorim. Il primo ha vinto ieri contro il Frosinone, mentre gli altri due dovranno affrontare oggi Cagliari e Sassuolo. Sabatini parla delle avversarie delle tre big come delle rivelazioni di questo inizio di campionato e su Amorim inizia il discorso in questo modo:

"Sì di base ha il lavoro più difficile".

Poi il focus si sposta sulla prima punta del Diavolo ovvero Gonçalo Ramos. L'ex PSG ha segnato un solo gol contro il Venezia, ma in nazionale ha trovato la rete in tre gare consecutive, sintomo che quando è ben servito e trovato dai compagni sa trovare con grande continuità il gol. Ecco il parere di Sabatini:

"Anche per Amorim si conduce tutto al centravanti. Se si sblocca Ramos i problemi di gioco, di strategia quasi si azzerano. Occhio all'alternativa in questo caso, nel Milan c'è da chiarire se è Camarda o Cisse che ha giocato in quel ruolo con l'Italia Under 21".

Ovvio che con una prima punta che segna con grande continuità la squadra potrebbe fare il cambio di passo necessario, ma serve un contributo da parte di tutti. Il portoghese dev'essere servito bene e con costanza. Ramos ha lavorato spesso per la squadra e gli verrà chiesto ancora di farlo, ma dovrà anche essere servito molto di più in area di rigore e in verticale, solo in questo modo potrà trovare il gol anche con la maglia del Milan.

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Le rotazioni in attacco per le scelte di Ruben Amorim

Dietro di lui ci sarà sicuramente più spazio per Camarda: le tante partite in programma da qui alla prossima sosta di novembre daranno spazio a tutti e anche Ramos dovrà riprendere fiato. Sarà una grande occasione per Camarda e possibilmente anche per Cisse: come ha sottolineato Sabatini, il trequartista ha giocato da prima punta con Baldini e l'under 21 e lo stesso Amorim ha confermato ieri che può essere un'opzione anche per il Milan.