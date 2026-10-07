Il rendimento opposto di Gonçalo Ramos è diventato il vero rebus tattico in casa Milan. L'attaccante portoghese, classe 2001, sta vivendo una parentesi autunnale dai due volti: quasi nullo sotto porta in Serie A sotto la gestione di Rúben Amorim, ma devastante con la maglia del Portogallo nelle ultime gare di Nations League. Se a San Siro il suo bottino recita un solo gol in 6 partite ufficiali (siglato a fine agosto contro il Venezia), con la selezione lusitana il centravanti ha appena timbrato 3 reti nelle ultime 3 gare giocate da titolare contro Norvegia e Danimarca. Un divario realizzativo profondo, analizzato anche dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che affonda le radici in motivazioni squisitamente geometriche e di campo.

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I dati smentiscono immediatamente l'ipotesi di un problema atletico o di atteggiamento svogliato. Ramos corre, e lo fa ovunque con la medesima intensità. Nel Milan di Amorim mantiene una media di. Una cifra persino superiore a quella registrata in Nazionale (10,7 km) e in linea con il suo passato al PSG (11,1 km). La discriminante non è quanto corre l'attaccante, ma come si muove la squadra intorno a lui. Nella 'Seleção' di Jorge Jesus, Ramos tocca molti più palloni dentro l'area di rigore perché la squadra accorcia i reparti e lo supporta negli ultimi sedici metri, mentre in rossonero il baricentro lo costringe a un lavoro di rincorsa differente.L'isolamento del numero 9 rossonero è fotografato da una statistica interna spiazzante: il calciatore del Milan che gli ha completato più passaggi (ben 17) è, un difensore centrale. Questo dato evidenzia come la manovra cerchi il centravanti prevalentemente in verticale, ma utilizzandolo come una boa arretrata per far salire il blocco squadra, piuttosto che servirlo sul lungo per assecondare lo scatto in profondità. Ramos finisce per retrocedere troppo alla ricerca del pallone, svuotando gli ultimi metri. Nelle ultime quattro partite tra campionato ed Europa League, il portoghese non ha mai centrato lo specchio della porta, rimanendo a quota zero tiri totali nelle sfide contro Juventus e Lecce. Un digiuno pesante, sebbene il Milan vanti comunque il terzo miglior attacco del torneo proprio grazie al suo lavoro sporco per i compagni.Per sbloccare l'impasse, Amorim è chiamato a replicare i meccanismi visti in Nations League, dove Ramos beneficia della stretta vicinanza di un partner d'attacco tecnico. Avvicinare stabilmente al centravanti un giocatore dinamico, verticale e imprevedibile come– assegnandogli compiti simili a quelli interpretati da João Félix in Nazionale – garantirebbe a Gonçalo un dialogo ravvicinato nello stretto e una spalla con cui scambiare al limite dell'area.Parallelamente, l'allenatore rossonero potrebbe iniziare a sfruttare la corsia mancina per innescare la connessione con. Il giovane belga possiede la gamba, lo spunto nell'uno contro uno e la capacità di crossare dal fondo o di tagliare nei mezzi spazi interni. Soluzioni strutturate che permetterebbero a Gonçalo Ramos di stazionare stabilmente dove sa fare male. Il problema a Milano non è di natura psicologica o di pressione della piazza: Ramos ha le spalle larghe, serve solo che il Milan impari a servirlo in fretta e negli ultimi sedici metri per permettergli di decidere, finalmente, le sorti del Diavolo.