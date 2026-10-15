Tresoldi e la tripletta che fa sognare i tifosi: può essere un colpo di mercato del Milan?

Tripletta storica a San Siro per il talento che ha sempre confessato la sua fede rossonera. Spunta la verità di Fabrizio Romano sul mancato colpo del Milan
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Nicolò Tresoldi è l'uomo del momento e ha vissuto una serata magica che sognava da bambino: una tripletta in Champions League contro l'Inter a San Siro. Per il talento è un sogno che si avvera visto che tifa Milan fin da bambino come ha più volte confessato lo stesso attaccante del Bruges. Una gara da cecchino vero e da opportunista d'area di rigore.
I dati Sofascore e il retroscena di mercato di Fabrizio RomanoEcco i suoi dati da Sofascore:
- Gol: 3.
- Gol attesi (xG): 2.18.
- Tiri totali: 5.
- Tiri nello specchio: 3.
- Tocchi: 21.
- Passaggi completati: 7/11 (64%).
- Duelli a terra (vinti): 2 (1).
- Duelli aerei (vinti): 5 (2).
Il classe 2004 è stato accostato più volte al Milan in passato, ma non è mai stato vicino a vestire la maglia rossonera come ha svelato il giornalista Fabrizio Romano:
"Il Milan, in realtà, durante gli ultimi anni, da quando Tresoldi ha iniziato a far vedere il suo talento, non si è mai veramente posizionato per andarlo a prendere".
Sembra quasi un'opportunità scappata per il Diavolo, ma anche per altre squadre italiane. Ora la prima punta potrebbe costare molto cara e sappiamo quanto il Bruges sia un club molto complesso a livello di trattativa (ricordate le telenovele per De Ketelaere e Jashari?). Per i rossoneri sarebbe un investimento ancora più complicato visti i 70 milioni di euro spesi per Ramos e le parole spese per Camarda da Amorim. Ad oggi, quindi, il sogno di Tresoldi di vestire la maglia del Milan sembra essere destinato a rimanere tale, ma mai dire mai nel mercato.
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