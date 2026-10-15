Tresoldi e la tripletta che fa sognare i tifosi: può essere un colpo di mercato del Milan?

Nicolò Tresoldi è l'uomo del momento e ha vissuto una serata magica che sognava da bambino: una tripletta in Champions League contro l'Inter a San Siro. Per il talento è un sogno che si avvera visto che tifa Milan fin da bambino come ha più volte confessato lo stesso attaccante del Bruges. Una gara da cecchino vero e da opportunista d'area di rigore.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I dati Sofascore e il retroscena di mercato di Fabrizio Romano

Gol: 3.

3. Gol attesi (xG): 2.18.

2.18. Tiri totali: 5.

5. Tiri nello specchio: 3.

3. Tocchi: 21.

21. Passaggi completati: 7/11 (64%).

7/11 (64%). Duelli a terra (vinti): 2 (1).

2 (1). Duelli aerei (vinti): 5 (2).

Ecco i suoi dati da Sofascore:

Il classe 2004 è stato accostato più volte al Milan in passato, ma non è mai stato vicino a vestire la maglia rossonera come ha svelato il giornalista Fabrizio Romano:

"Il Milan, in realtà, durante gli ultimi anni, da quando Tresoldi ha iniziato a far vedere il suo talento, non si è mai veramente posizionato per andarlo a prendere".

Sembra quasi un'opportunità scappata per il Diavolo, ma anche per altre squadre italiane. Ora la prima punta potrebbe costare molto cara e sappiamo quanto il Bruges sia un club molto complesso a livello di trattativa (ricordate le telenovele per De Ketelaere e Jashari?). Per i rossoneri sarebbe un investimento ancora più complicato visti i 70 milioni di euro spesi per Ramos e le parole spese per Camarda da Amorim. Ad oggi, quindi, il sogno di Tresoldi di vestire la maglia del Milan sembra essere destinato a rimanere tale, ma mai dire mai nel mercato.