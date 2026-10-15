Gonçalo Ramos, investimento da paura del Milan: svelata la vera cifra a bilancio del portoghese

Clamorosa indiscrezione sulla campagna acquisti rossonera: svelato l'impatto a bilancio del bomber portoghese e i motivi della panchina di stasera
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
Il Milan ha chiuso la sessione estiva di calciomercato con tanti investimenti importanti: circa 30 milioni di euro per Mario Gila, circa 50 per Moreira e circa 70 per Gonçalo Ramos. I colleghi di RadioRossonera hanno visionato in anticipo le cifre del bilancio rossonero del 2025-26 scoprendo anche un dettaglio importante sulla campagna acquisti appena terminata.
I dati Sofascore di Gonçalo Ramos e il problema offensivo di AmorimEcco i suoi numeri stagionali in Serie A (dal sito Sofascore):
- Presenze: 6.
- Da titolare: 6.
- Minuti a partita: 89.
- Distanza coperta a partita: 10.4 km.
- Gol: 1.
- xG (Gol attesi): 1.99.
- Assist: 1.
- xA (Assist attesi): 0.36.
- Tiri totali a partita: 3.0.
- Tiri in porta a partita: 1.0.
- Tocchi a partita: 40.5.
- Duelli vinti a partita: 4.8 (40%).
- Palloni recuperati a partita: 1.7.
- Grandi occasioni mancate: 6.
Numeri non eccezionali quelli di Ramos che deve sicuramente farsi vedere di più in fase offensiva e vicino alla porta. Ma deve essere anche il Diavolo a metterlo più in condizione di trovare il gol. Sia Amorim sia Rabiot hanno sottolineato come i rossoneri non riescano a riempire con tanti uomini l'area di rigore avversaria. Difficile per una prima punta trovare il gol quando non ci sono occasioni da rete. Tutto il Milan deve aiutare un attaccante che ha dimostrato con il Portogallo di avere qualità assolute da bomber.
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