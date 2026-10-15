Gonçalo Ramos, investimento da paura del Milan: svelata la vera cifra a bilancio del portoghese

Il Milan ha chiuso la sessione estiva di calciomercato con tanti investimenti importanti: circa 30 milioni di euro per Mario Gila, circa 50 per Moreira e circa 70 per Gonçalo Ramos. I colleghi di RadioRossonera hanno visionato in anticipo le cifre del bilancio rossonero del 2025-26 scoprendo anche un dettaglio importante sulla campagna acquisti appena terminata.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I dati Sofascore di Gonçalo Ramos e il problema offensivo di Amorim

Presenze: 6.

6. Da titolare: 6.

6. Minuti a partita: 89.

89. Distanza coperta a partita: 10.4 km.

10.4 km. Gol: 1.

1. xG (Gol attesi): 1.99.

1.99. Assist: 1.

1. xA (Assist attesi): 0.36.

0.36. Tiri totali a partita: 3.0.

3.0. Tiri in porta a partita: 1.0.

1.0. Tocchi a partita: 40.5.

40.5. Duelli vinti a partita: 4.8 (40%).

4.8 (40%). Palloni recuperati a partita: 1.7.

1.7. Grandi occasioni mancate: 6.

Il Milan ha contabilizzato l'acquisto di Gonçalo Ramos nel bilancio del 2025/26, a differenza degli altri colpi chiusi per rinforzare la rosa di. Ecco le cifre svelate: il costo del centravanti portoghese arrivato dal PSG è di 73,1 milioni di euro. Un colpo molto importante a livello economico e non è un caso che Ramos sia sempre sceso in campo fino a questo momento. Oggi, contro il Salisburgo, dovrebbe sedersi in panchina per dare spazio aEcco i suoi numeri stagionali in Serie A (dal sito Sofascore):

Numeri non eccezionali quelli di Ramos che deve sicuramente farsi vedere di più in fase offensiva e vicino alla porta. Ma deve essere anche il Diavolo a metterlo più in condizione di trovare il gol. Sia Amorim sia Rabiot hanno sottolineato come i rossoneri non riescano a riempire con tanti uomini l'area di rigore avversaria. Difficile per una prima punta trovare il gol quando non ci sono occasioni da rete. Tutto il Milan deve aiutare un attaccante che ha dimostrato con il Portogallo di avere qualità assolute da bomber.