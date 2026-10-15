Bilancio Milan, Jashari e Nkunku che cifre. Cisse e Rabiot: che colpi per il Diavolo

Continuano le voci di calciomercato sul Milan in vista della sessione di gennaio in cui i rossoneri potrebbero essere molto attivi, ma è interessante anche andare ad analizzare le vecchie campagne acquisti. I colleghi di RadioRossonera hanno visionato in anticipo le cifre del bilancio rossonero del 2025-26 scoprendo quanto ha speso il Milan durante le passate sessioni gestite dal direttore sportivo Igli Tare. Il Diavolo aveva rivoluzionato la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

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I costi di centrocampo e attacco e il bilancio finale delle spese

Partiamo dalla difesa: l'acquisto didal Genoa è costato a bilancio 21,4 milioni di euro. Poi i due arrivi per le fasce: primaarrivato dal Brighton di De Zerbi. Il costo dell'ecuadoriano è di 18,3 milioni di euro. Perarrivato dallo Young Boys 10,9 milioni di euro investiti. Chiudiamo il reparto conarrivato dal Wolfsburg a fine mercato per 8 milioni di euro. Secondo le cifre svelate da RadioRossonera l'investimento totale per il reparto è stato di 58,6 milioni di euro.Passiamo al centrocampo dove il costo più alto è quello di, strappato al Bruges per 35,7 milioni di euro. L'altro investimento importante per: per prenderlo dal Torino il Milan ha speso 24,8 milioni. Costi contenuti per(1,8 milioni di euro) earrivato dal Marsiglia per 7,4 milioni di euro. Il totale della spesa per la mediana è stato di 69,7 milioni di euro.

Chiudiamo con l'attacco: oltre all'acquisto a gennaio di Alphadjo Cisse pagato al Verona 8,4 milioni di euro, e infine il colpo più costoso della campagna acquisti di Igli Tare ovvero Christopher Nkunku arrivato dal Chelsea per 37,9 milioni di euro. Il totale per l'attacco (sempre secondo le cifre da RadioRossonera) è di 46,3 milioni di euro.

Il totale della cifra spesa dal Milan è quindi di 174,6 milioni di euro a fronte dei 133,3 milioni di euro incassati. Colpi assoluti quelli di Rabiot, Cisse, Modrić e Athekame che oggi già valgono di più delle cifre spese da Tare e dal Milan. Dubbi importanti restano su Jashari, mentre Nkunku non è stato un investimento che ha pagato.