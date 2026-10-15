Bilancio Milan, Thiaw, Theo Hernández e non solo: ecco le cifre delle cessioni di Igli Tare

Rivoluzione totale nelle casse rossonere: svelati in anteprima i milioni guadagnati dal Milan sul mercato e l'impatto dei riscatti a sorpresa sul bilancio
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Il calciomercato resta sempre un tema molto caldo: il Milan potrebbe lavorare molto già a gennaio, magari chiudendo un colpo in difesa e uno in attacco. I colleghi di RadioRossonera hanno visionato in anticipo le cifre del bilancio rossonero del 2025-26 scoprendo quanto ha incassato il Milan dalle cessioni del mercato estivo gestito dal direttore sportivo Igli Tare. Il Diavolo aveva lavorato tantissimo proprio sulle uscite con una mini rivoluzione dopo l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri.
Le cifre dei reparti e il tesoretto totale del mercato estivoPassiamo alla mediana: il Milan ha ceduto Yacine Adli per 5,2 milioni di euro all'Al-Shabab, mentre il riscatto di Pobega al Bologna ha portato un incasso di 4,9 milioni di euro, per un totale nel reparto di 10,1 milioni di euro.
Chiudiamo con l'attacco: la cessione più importante è quella di Noah Okafor al Leeds. Dall'attaccante svizzero il Milan avrebbe guadagnato 18 milioni di euro. 11 invece dalla cessione di Alvaro Morata al Como e 7,6 per il riscatto di Colombo al Genoa. Totale del reparto: 36,6.
Prendendo le cifre rivelate da RadioRossonera, il Milan ha incassato dal mercato estivo del 2025 ben 133,3 milioni di euro. Un lavoro molto importante quello di Igli Tare che è riuscito a valorizzare tante cessioni e a permettere al bilancio rossonero di sorridere nonostante la mancata qualificazione alle coppe europee della stagione precedente.
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