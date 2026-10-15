Bilancio Milan, Thiaw, Theo Hernández e non solo: ecco le cifre delle cessioni di Igli Tare

Rivoluzione totale nelle casse rossonere: svelati in anteprima i milioni guadagnati dal Milan sul mercato e l'impatto dei riscatti a sorpresa sul bilancio

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Il calciomercato resta sempre un tema molto caldo: il Milan potrebbe lavorare molto già a gennaio, magari chiudendo un colpo in difesa e uno in attacco. I colleghi di RadioRossonera hanno visionato in anticipo le cifre del bilancio rossonero del 2025-26 scoprendo quanto ha incassato il Milan dalle cessioni del mercato estivo gestito dal direttore sportivo Igli Tare. Il Diavolo aveva lavorato tantissimo proprio sulle uscite con una mini rivoluzione dopo l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri.

La cessione più importante per il bilancio rossonero è stata quella di Malick Thiaw passato al Newcastle: la cifra incassata dal Milan sarebbe di 34,1 milioni di euro. Si resta in difesa con la cessione all'Al-Hilal di Theo Hernández: per le casse del Milan è stato un addio importante visto che avrebbe portato 25 milioni di euro. Altra partenza importante quella di Alex Jimenez al Bournemouth per 18,5 milioni di euro. Chiudiamo la difesa con l'addio di Emerson Royal al Flamengo: per il Diavolo un incasso di 9 milioni di euro. Con le cifre svelate da RadioRossonera il Milan avrebbe incassato 86,6 milioni di euro.

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Le cifre dei reparti e il tesoretto totale del mercato estivo

Passiamo alla mediana: il Milan ha ceduto Yacine Adli per 5,2 milioni di euro all'Al-Shabab, mentre il riscatto di Pobega al Bologna ha portato un incasso di 4,9 milioni di euro, per un totale nel reparto di 10,1 milioni di euro.

Chiudiamo con l'attacco: la cessione più importante è quella di Noah Okafor al Leeds. Dall'attaccante svizzero il Milan avrebbe guadagnato 18 milioni di euro. 11 invece dalla cessione di Alvaro Morata al Como e 7,6 per il riscatto di Colombo al Genoa. Totale del reparto: 36,6.

Prendendo le cifre rivelate da RadioRossonera, il Milan ha incassato dal mercato estivo del 2025 ben 133,3 milioni di euro. Un lavoro molto importante quello di Igli Tare che è riuscito a valorizzare tante cessioni e a permettere al bilancio rossonero di sorridere nonostante la mancata qualificazione alle coppe europee della stagione precedente.

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