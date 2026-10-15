È quasi tutto pronto alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria, per l'atteso match tra il RB Salisburgo guidato da Danny Röhl e il Milan di Rúben Amorim. La sfida, valida per la 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027, rappresenta un crocevia già fondamentale per il cammino europeo dei rossoneri. Scopriamo insieme, nel dettaglio, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il fischio d'inizio.

Qui RB Salisburgo: le scelte di Danny Röhl

Qui Milan: la rivoluzione di Rúben Amorim e la chance per Camarda

Difesa inedita : Fikayo Tomori fa il suo esordio stagionale dal 1' al fianco di Koni De Winter e Strahinja Pavlović, mentre Davide Bartesaghi fa rifiatare Pervis Estupiñán sulla corsia laterale.

: Fikayo Tomori fa il suo esordio stagionale dal 1' al fianco di Koni De Winter e Strahinja Pavlović, mentre Davide Bartesaghi fa rifiatare Pervis Estupiñán sulla corsia laterale. Mediana di sostanza : torna titolare Ardon Jashari in cabina di regia, con il campione croato Luka Modrić che si siede inizialmente in panchina.

: torna titolare Ardon Jashari in cabina di regia, con il campione croato Luka Modrić che si siede inizialmente in panchina. Trequarti e attacco stravolti: spazio alla freschezza e alla fisicità di Omari Hutchinson, Ruben Loftus-Cheek e Alphadjo Cisse. Saranno loro a supportare l'unica punta Francesco Camarda, al suo grandissimo debutto assoluto da titolare in questa stagione calcistica.

Le formazioni ufficiali del match

Il tecnico dei padroni di casa deve fare i conti con alcune defezioni pesanti all'interno della rosa. Danny Röhl ha dovuto infatti rinunciare forzatamente al difensore Nikolas Veratschnig, al centrocampista Justin Omoregie e alla punta Enrique Aguilar. Le vere sorprese arrivano però dalle scelte tecniche: rispetto agli ultimi impegni di campionato, restano inizialmente in panchina sia Tim Drexler sia Stefan Lainer, lasciando spazio a Leandro Morgalla sulla linea difensiva. In attacco la mossa che non ti aspetti: il bosniaco Haris Tabaković, vero e proprio bomber di coppa della squadra, è stato preferito dal primo minuto all'ivoriano Karim Konaté, che non è andato neanche in panchina.In casa rossonera la parola d'ordine è turnover. Rúben Amorim, privo degli infortunati Pietro Terracciano, Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, decide di cambiare profondamente il volto del Diavolo, replicando la gestione delle forze già vista un mese fa a San Siro contro il Benfica. Le novità principali riguardano ogni reparto:): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrøm, Kitano, Baidoo; Tabaković.: Früchtl, Sarcevic, Lainer, Drexler, Mellberg, Krätzig, Tohumcu, Vertessen, Redzic, Camara, Diakité.: Röhl.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disposizione: Torriani, F. Terracciano, Gila, Diawara, Estupiñán, Comotto, Modrić, Musah, Chukwueze, Moreira, Pulisic, Ramos. Allenatore: Amorim.

L'arbitro del match e i precedenti storici

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La sfida della Red Bull Arena sarà diretta dal fischietto rumeno, direttore di gara che si presenta al match senza alcun precedente storico con nessuna delle due formazioni in campo.Dando uno sguardo alle statistiche del passato, i precedenti ufficiali tra le due compagini sorridono nettamente ai colori rossoneri. Salisburgo e Milan si sono incrociate complessivamente quattro volte in Europa. I primi storici doppi confronti risalgono al Girone D della Champions League 1994-1995, con una doppia vittoria del Milan (3-0 a San Siro e 1-0 in terra d'Austria). Più recenti gli incroci nel Girone E della Champions League 2022-2023, terminati con un pareggio per 1-1 a Salisburgo e un netto 4-0 per il Diavolo tra le mura amiche. Il bilancio totale recita: 3 vittorie rossonere, 1 pareggio, 9 gol fatti e soltanto una rete subita.