Marco Rose, allenatore degli inglesi, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta al 'Vitality Stadium' di Bournemouth (Inghilterra). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Bournemouth-Milan 3-0, così Rose nella conferenza stampa post-partita

Sulle sensazioni per la bella vittoria: "Grande notte. Sono contento per la squadra, per i tifosi. Sono orgoglioso dei ragazzi, di come hanno lavorato. Sono stati bravissimi dal primo all'ultimo minuto".

Sull'espulsione di Mike Maignan che ha cambiato la partita: "Anche con Maignan abbiamo cominciato bene, li abbiamo pressati. Abbiamo avuto diverse occasioni. L'espulsione ha inevitabilmente avuto un peso sulla partita, ma abbiamo giocato bene, li abbiamo soffocati e non gli abbiamo permesso niente".

Sul Bournemouth a punteggio pieno in Europa League: "Penso che il club deve continuare ad essere umile. Sappiamo che possiamo competere con tutti e ovunque, ma la stagione è lunga. Abbiamo perso alcuni giocatori, altri stanno tornando. Abbiamo tante partite, Premier League, Europa, coppa. Domandatemi di nuovo questo in aprile quando saremo agli ottavi".

Su cosa è successo tra le due panchine: "Non ho visto. Ma penso che tutti vogliono vincere e competere, anche durante la partita. È stato tutto molto intenso. Poi ci siamo stretti le mani".

Su qual è stato il suo messaggio ai ragazzi nell'intervallo: "Stare attenti, controllare la partita. Abbiamo parlato della struttura, e sapevamo che dovevamo controllare i contropiede. Li abbiamo soffocati, abbiamo segnato un bel terzo gol e sono contento".

Sulla prestazione di Alex Tóth: "Ha giocato bene".

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Sulla difesa che ha risposto bene, dopo l'1-5 subito in Premier League dal Chelsea: "Tutti siamo responsabili di difendere, a partire dalla pressione. Dobbiamo chiudere gli spazi con i nostri centrocampisti, spingere con i terzini. È una questione di tutta la squadra. Stiamo facendo bene ma dobbiamo continuare. È ancora presto, dobbiamo continuare così".