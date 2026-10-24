Nelle ultime ore si sono diffuse delle indiscrezione legate ad un Gerry Cardinale molto deluso dai recenti risultati del Milan di Ruben Amorim, soprattutto legati al percorso in Europa League dei rossoneri, con alcune voci che parlavano anche di possibili tensioni all'interno della proprietà. Tuttavia, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il quadro generale sarebbe molto differente.

Milan, nessuna rottura in società

e le informazioni raccolte internamente,

Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, perciò, non sono veritiere. La priorità, in casa Milan sarebbe quella di mantenere unito tutto l'ambiente rossonero, soprattutto in un mese delicato come questo. Ad incidere sul rendimento del Diavolo, inoltre, sono gli infortuni, che stanno limitando le scelte del tecnico lusitano.

Non tutti gli stop, però, sono legati a problemi fisici: sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, alcuni giocatori verrebbero preservati in via precauzionale, con l'obiettivo di averli nella migliore condizione fisica per i prossimi impegni, soprattutto per il derby contro l'Inter, in programma sabato 31 ottobre.

Al momento quindi, ribadiamo, non ci sarebbero rotture tra Cardinale ed Amorim: il sostengo del numero uno di RedBird continua ad essere molto forte.