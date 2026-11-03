C'è grande attesa tra i tifosi del Milan per l'imminente arrivo di Markus Krösche, destinato a diventare il nuovo Head of Football del club. Dalla Germania arrivano importanti novità sulle tempistiche e le cifre per il passaggio del dirigente tedesco dall'Eintracht Francoforte alla società rossonera. Resta aperta anche la caccia al direttore sportivo, con un nome che sta scalando le gerarchie di Gerry Cardinale.

Krösche-Milan, dalla Germania spunta la deadline

Secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco 'BILD', l'insediamento dialdovrebbe diventare ufficiale entro il 1° gennaio 2027. Un'indiscrezione anticipata qualche ora prima da Florian Plettenberg, autorevole giornalista ed esperto di mercato di 'Sky Sport DE'. Il mese più indicato all'annuncio del club rossonero è

Prima di ufficializzare il dirigente tedesco come nuovo Head of Football, il Milan dovrà pagare all'Eintracht una clausola d'uscita. Secondo la 'BILD', l'indennizzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro, che il club reinvestirà sul mercato per acquistare un terzino sinistro.

Hardung può seguire Krösche al Milan?

Il modello Krösche-Hardung

Secondo, non sarebbe da escludere un tentativo per portare a Milano anche lo storico braccio destro di Krösche:attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte. Nonostante la recente conferma, la sua permanenza in Germania non è garantita al 100%. Sul DS ci sono gli interessi concreti di Hannover e Norimberga, ma la pistaresta vivaProprio come, ancheha un approccio al calcio data-driven e incentrato sulla scoperta e la valorizzazione dei talenti. Il loro legamenasce a Lipsia nel 2019 e si consolida nei cinque anni a Francoforte. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di. Portare entrambi a Milano significa provare a ricreare in Italia un modello già sperimentato in Bundesliga e che piace molto a