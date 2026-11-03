Il Milan pensa a Nicolò Tresoldi e Gonçalo Inácio in vista del calciomercato di gennaio: ecco come ha intenzione di muoversi Gerry Cardinale
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
Il mercato di gennaio si avvicina e a Casa Milan sono già in corso i preparativi per completare l'opera di rafforzamento della rosa iniziata in estate. La società ha ben chiaro quali sono i due reparti in cui intervenire: difesa e attacco. Secondo quanto rivelato dalla 'Gazzetta dello Sport', i due nomi che ronzano nella testa di Gerry Cardinale sarebbero quelli di Nicolò Tresoldi e Gonçalo Inácio. Vediamo chi sono, quanto costano e qual è la strategia del patron per portarli in rossonero.
Calciomercato Milan, Cardinale vuole Inácio e TresoldiGli infortuni di Gabbia e Tomori hanno fatto accendere un campanello d'allarme: serve un nuovo difensore per far rifiatare Pavlovic, Gila e De Winter e, soprattutto, alzare il livello della difesa. Dopo la fumata nera della scorsa estate, a gennaio il Milan potrebbe tornare a bussare alla porta dello Sporting per Inácio. A luglio, la richiesta del club di Lisbona non scendeva dal muro dei 40 milioni di euro, ma nella finestra di riparazione potrebbe abbassare le pretese, conscio della volontà del giocatore e della necessità di fare cassa. Un centrale arriverà, che sia Inácio o qualcun altro.
Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Gonçalo Inácio ha vestito soltanto la maglia del club biancoverde in carriera, di cui è attualmente capitano. Il classe 2001 fa il suo esordio il 4 ottobre del 2020, diventando subito un perno della retroguardia. Mancino naturale, nelle sei stagioni giocate allo Sporting, il difensore classe 2001 ha collezionato 274 presenze, impreziosite da 25 gol e 15 assist per un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Nel 2020 è arrivato anche il debutto in Nazionale, con cui ha giocato 20 partite, partecipando all'Europeo del 2024 e al Mondiale del 2026.
E Tresoldi...Secondo la 'Gazzetta dello Sport', Cardinale si sarebbe innamorato di Tresoldi dopo la tripletta rifilata all'Inter in Champions League. Per portare l'attaccante italo-tedesco al Milan, però, il patrone dovrà trattare con un osso duro come il Club Brugge, già noto per le operazione De Ketelaere e Jashari. In estate, il club belga partiva da una richiesta di 50 milioni di euro, ma le 13 reti realizzate nelle prime 15 partite della stagione potrebbero far lievitare ulteriormente il prezzo. Resta viva anche l'idea Endrick, anche se José Mourinho si è dichiarato contrario a una sua cessione a gennaio.
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