Il mercato di gennaio si avvicina e a Casa Milan sono già in corso i preparativi per completare l'opera di rafforzamento della rosa iniziata in estate. La società ha ben chiaro quali sono i due reparti in cui intervenire: difesa e attacco. Secondo quanto rivelato dalla 'Gazzetta dello Sport', i due nomi che ronzano nella testa di Gerry Cardinale sarebbero quelli di Nicolò Tresoldi e Gonçalo Inácio. Vediamo chi sono, quanto costano e qual è la strategia del patron per portarli in rossonero.

Calciomercato Milan, Cardinale vuole Inácio e Tresoldi

Gli infortuni dihanno fatto accendere un campanello d'allarme: serve un nuovo difensore per far rifiatare Pavlovic, Gila e De Winter e, soprattutto, alzare il livello della difesa. Dopo la fumata nera della scorsa estate, a gennaio ilpotrebbe tornare a bussare alla porta delloper. A luglio, la richiesta del club di Lisbona non scendeva dal muro deima nella finestra di riparazione potrebbe, conscio della volontà del giocatore e della necessità di fare cassa. Un centrale arriverà, che sia Inácio o qualcun altro

Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Gonçalo Inácio ha vestito soltanto la maglia del club biancoverde in carriera, di cui è attualmente capitano. Il classe 2001 fa il suo esordio il 4 ottobre del 2020, diventando subito un perno della retroguardia. Mancino naturale, nelle sei stagioni giocate allo Sporting, il difensore classe 2001 ha collezionato 274 presenze, impreziosite da 25 gol e 15 assist per un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Nel 2020 è arrivato anche il debutto in Nazionale, con cui ha giocato 20 partite, partecipando all'Europeo del 2024 e al Mondiale del 2026.

E Tresoldi...