Il Milan guarda in Belgio per la difesa: fari puntati su Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise. Intanto Markus Krösche chiama il DS Timmo Hardung a Milano
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Le grandi manovre del Milan in vista della sessione invernale di calciomercato si arricchiscono di un profilo totalmente inedito per la difesa. L'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato i dettagli sugli obiettivi di Gerry Cardinale e del tecnico Rúben Amorim, lanciando la candidatura del giovane senegalese Massiré Sylla. Sullo sfondo restano caldi anche i movimenti societari, con il prossimo Head of Football Markus Krösche che potrebbe presto essere affiancato dal direttore sportivo Timmo Hardung.
Chi è Massiré Sylla: il nuovo gigante nella lista del MilanIl club rossonero ha stabilito la necessità prioritaria di investire su un nuovo difensore centrale a gennaio. Se da un lato il nome di Gonçalo Inácio rimane in cima alle preferenze di Rúben Amorim, l'area scouting sta monitorando profili più giovani e futuribili direttamente dal vivo. Il nome nuovo calato da Moretto arriva dal campionato belga: si tratta di Massiré Sylla, pilastro dell'Union Saint-Gilloise.
I fari del Milan sono puntati su questo centrale classe 2005 di nazionalità senegalese, forte di una struttura fisica imponente grazie ai suoi 196 centimetri di altezza. Destro naturale e titolare fisso nel suo club, Sylla è legato ai belgi da un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Nonostante la dirigenza cerchi anche profili di provata esperienza pronti all'uso, il monitoraggio sul talentuoso classe 2005 è costante, rendendolo a tutti gli effetti un obiettivo concreto per la lista di gennaio.
Retroscena societario: Krösche vuole il DS Hardung in rossoneroOltre alle trattative di campo, Moretto ha fatto chiarezza sull'organigramma dirigenziale. Nonostante le smentite di rito da parte di via Aldo Rossi, Markus Krösche si insedierà come nuovo Head of Football. Il dirigente tedesco dovrà integrarsi nella struttura già collaudata e voluta da Cardinale, ma nelle prossime settimane non è affatto escluso un clamoroso tentativo per portare a Milano anche il suo storico braccio destro, Timmo Hardung, attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte.
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