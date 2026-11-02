Il futuro societario e sportivo del Milan si appresta a vivere una svolta radicale in vista della sessione invernale di calciomercato. Nel post-partita del derby, il managing partner di RedBird e proprietario del club, Gerry Cardinale, ha annunciato una imminente novità. Non si tratterà dell'acquisto di un calciatore, dato che i trasferimenti in Italia apriranno ufficialmente il 28 dicembre, bensì dell'ingaggio del tedesco Markus Krösche nel ruolo di nuovo Head of Football del club rossonero.

Markus Krösche al Milan: cifre, clausola e data d'inizio

Cardinale ha raggiunto un accordo totale con il dirigente classe 1980, e la società è ora pronta a formalizzare i passaggi burocratici per il suo tesseramento. L'operazione comporta il pagamento della clausola risolutoria all', con una cifra stimata tra i 3 e i 5 milioni di euro per liberarlo dal vincolo con le Aquile tedesche. Secondo fonti accreditate, l'avventura di Krösche a Milano comincerà ufficialmente il prossimo 1° dicembre.

L'ex direttore tecnico dell'Eintracht, che nutre una profonda stima professionale nei confronti dell'allenatore Rúben Amorim, ricoprirà una duplice veste in via Aldo Rossi: opererà come supporto quotidiano allo staff tecnico nel centro sportivo di Milanello e gestirà in prima persona le trattative di mercato, fungendo da vero e proprio anello di congiunzione tra la proprietà e l'allenatore.

Le priorità per la difesa: Gonçalo Inácio e il nodo Athekame

I compiti del nuovo dirigente saranno immediati, poiché la rosa rossonera necessita di correttivi sia numerici sia tecnici per la sessione invernale del 2027. La priorità assoluta resta l'acquisto di un difensore centrale, con il nome didello Sporting Lisbona stabilmente in cima alla lista dei desideri della dirigenza.

Sul fronte dei terzini, il Milan valuterà la possibilità di imbastire un dialogo con l'Olympique Lione per comprendere la fattibilità di un rientro anticipato a gennaio di Zachary Athekame, attualmente in prestito secco al club francese. Va tuttavia specificato che l'accordo in essere tra Milan e l'OL non prevede alcuna clausola per l'interruzione prematura del prestito, elemento che richiederà una complessa negoziazione diplomatica tra le parti. Discorso rinviato all'estate, invece, per la linea mediana, quando si delineerà con certezza il futuro di Luka Modrić.

Strategie in attacco: le idee Endrick e Tresoldi e il futuro di Camarda

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I movimenti più caldi potrebbero concentrarsi nel reparto offensivo. Al momento il Milan dispone del solo, che sta attraversando una fase realizzativa complessa, e del giovane talento, finora impiegato con poca continuità. Qualora la società decidesse di cedere Camarda in prestito per consentirgli di giocare stabilmente, l'intervento sul mercato diventerebbe obbligatorio.I profili monitorati con maggiore interesse portano adel Real Madrid e adel Bruges. Si tratta di piste complesse, poiché difficilmente i rispettivi club proprietari si priveranno dei calciatori a metà stagione; spetterà proprio al tandem composto da Cardinale e Krösche il compito di esplorare ogni margine di manovra per assecondare le richieste tecnico-tattiche di Amorim.