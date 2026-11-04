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PAGELLE MILAN FUTURO-ROVATO VERTOVESE

Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), è andato in scena il secondo tempo di Milan Futuro-Piacenza, valido per il recupero della 5ª giornata del campionato di Serie D 2026/2027. Il Diavolo si è imposto per 2-1 grazie alle reti di Lorenzo Ossola e Levis Asanji, conquistando tre punti che portano la squadra di Sergio Navarro al terzo posto in classifica del girone B. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.

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