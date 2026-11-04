Investimento nel mercato di gennaio, fiducia a Hutchinson o rientro anticipato di Athekame? Il piano del Milan per tamponare l'infortunio di Samuel Chukwueze
Milan, Chukwueze: "Ibra severo. Dice che mi hanno comprato per ..." | VIDEO
Brutte notizie per il Milan: si allungano i tempi di recupero di Samuel Chukwueze, destinato a restare lontano dai campi da gioco per almeno tre mesi. La società rossonera è ora chiamata a prendere una decisione per tamponare l'assenza dell'esterno nigeriano. Ecco quali strade sta sondando la dirigenza e cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.
Milan, Chukwueze operatoLo scorso 18 ottobre, un problema all'anca ha fermato Chukwueze. Inizialmente si pensava ad una terapia conservativa, ma alla fine si è deciso di optare per un intervento chirurgico. L'operazione, eseguita a Londra dal Prof. Ernest Schilders nella giornata odierna (4 novembre 2026), è perfettamente riuscita. Ora l'ex Villarreal è atteso da una lunga riabilitazione, mentre il Milan sta pensando a come affrontare la situazione.
Fiducia a HutchinsonNel derby contro l'Inter, sulla corsia destra ha giocato Diego Moreira. L'impiego del belga in quella posizione, tuttavia, limita le opzioni offensive sulla fascia opposta. Contro Udinese e Bologna, Ruben Amorim ha schierato Omari Hutchinson al posto di Chuwkueze. L'inglese ha offerto segnali positivi, ma resta il dilemma della coperta troppo corta, soprattutto giocando ogni tre giorni tra Serie A ed Europa League.
Rientro anticipato di AthekameIn tal senso, un'opzione valida potrebbe essere il rientro dal prestito anticipato di Zachary Athekame. Il laterale svizzero sta facendo faville al Lione e dalle parti di Via Aldo Rossi sta balenando l'idea di riportarlo a casa già a gennaio. Prima, però, bisognerà trovare un accordo con il club francese.
Ceduto in estate con la formula del prestito secco al Lione per trovare spazio, Athekame non può rientrare automaticamente al Milan a gennaio. Non essendoci una clausola di richiamo immediato, i rossoneri dovrebbero prima negoziare con il club francese un'interruzione anticipata dell'accordo. Un’operazione che richiederebbe il consenso di tutte le parti, ma che potrebbe essere favorita dalla volontà dello stesso terzino svizzero, che ha già espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia rossonera.
Colpo a gennaioNon è da escludere nemmeno la possibilità che il Milan torni sul mercato a gennaio per acquistare un sostituto di Chukwueze. Gli obiettivi principali della dirigenza rossonera sono un difensore e un vice-Ramos, ma l'infortunio del numero 21 rossonero potrebbe cambiare i piani. Troppo presto per fare i primi nomi, ma senz'altro dalle parti di Via Aldo Rossi stanno prendendo in considerazione anche questa ipotesi.
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