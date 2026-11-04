Brutte notizie per il Milan: si allungano i tempi di recupero di Samuel Chukwueze, destinato a restare lontano dai campi da gioco per almeno tre mesi. La società rossonera è ora chiamata a prendere una decisione per tamponare l'assenza dell'esterno nigeriano. Ecco quali strade sta sondando la dirigenza e cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Milan, Chukwueze operato

Fiducia a Hutchinson

Rientro anticipato di Athekame

Lo scorso 18 ottobre, un problema all'anca ha fermatoInizialmente si pensava ad una terapia conservativa, ma alla fine si è deciso di optare per unL'operazione, eseguita a Londra dal Prof. Ernest Schilders nella giornata odierna (4 novembre 2026), è perfettamente riuscita. Ora l'ex Villarreal è atteso da una lunga riabilitazione, mentre ilsta pensando a come affrontare la situazione.Nel derby contro l'Inter, sulla corsia destra ha giocato. L'impiego del belga in quella posizione, tuttavia, limita le opzioni offensive sulla fascia opposta. Contro Udinese e Bologna,ha schieratoal posto di Chuwkueze. L'inglese ha offerto segnali positivi, ma resta il dilemma della csoprattutto giocando ogni tre giorni tra Serie A ed Europa League.In tal senso, un'opzione valida potrebbe essere ilIl laterale svizzero sta facendo faville al Lione e dalle parti di Via Aldo Rossi sta balenando l'idea di riportarlo a casa già a gennaio. Prima, però, bisognerà trovare un accordo con il club francese.

Ceduto in estate con la formula del prestito secco al Lione per trovare spazio, Athekame non può rientrare automaticamente al Milan a gennaio. Non essendoci una clausola di richiamo immediato, i rossoneri dovrebbero prima negoziare con il club francese un'interruzione anticipata dell'accordo. Un’operazione che richiederebbe il consenso di tutte le parti, ma che potrebbe essere favorita dalla volontà dello stesso terzino svizzero, che ha già espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia rossonera.

Colpo a gennaio