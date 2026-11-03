Qualcuno è andato a cercare gloria altrove e sta facendo fatica, altri si stanno riscoprendo: il rendimento degli ex Milan nella stagione 2026/2027
Rafael Leão, 21 palle perse e critiche sui social: parte in salita l'avventura in Turchia | Video
Lasciata Milanello alle spalle, molti ex rossoneri stanno cercando nuova fortuna in giro per l’Europa. Da Niclas Füllkrug rinato capocannoniere all’andamento di Rafael Leão in Turchia, fino all'intramontabile classe di Olivier Giroud: quante storie che continuano lontane dalle luci di San Siro. Non per tutti, però, la nuova avventura è tutta in discesa: tra i dubbi su Gianluigi Donnarumma e la rincorsa di Sandro Tonali, scorri nelle slide per sapere come stanno andando davvero i vecchi volti del Milan.
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