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Lasciata Milanello alle spalle, molti ex rossoneri stanno cercando nuova fortuna in giro per l’Europa. Da Niclas Füllkrug rinato capocannoniere all’andamento di Rafael Leão in Turchia, fino all'intramontabile classe di Olivier Giroud: quante storie che continuano lontane dalle luci di San Siro. Non per tutti, però, la nuova avventura è tutta in discesa: tra i dubbi su Gianluigi Donnarumma e la rincorsa di Sandro Tonali, scorri nelle slide per sapere come stanno andando davvero i vecchi volti del Milan.

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