Tante notizie sul mondo Milan in questo freddo martedì di inizio novembre. In primo piano il calciomercato, con Gerry Cardinale pronto ad investire cifre importanti su due giocatori nel mercato di riparazione che aprirà a gennaio. Spazio anche ai rinnovi: accordo a un passo per il prolungamento di Adrien Rabiot, ma manca un ultimo step. Novità importante anche su Markus Krösche, destinato a diventare il nuovo Head of Football del club.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato Milan, pronto un nuovo assalto a Gonçalo Inácio

Gli infortuni dihanno fatto accendere un campanello d'allarme: serve un nuovo difensore per far rifiatare Pavlovic, Gila e De Winter e, soprattutto, alzare il livello della difesa. Dopo la fumata nera della scorsa estate, a gennaio ilpotrebbe tornare a bussare alla porta delloper. A luglio, la richiesta del club di Lisbona non scendeva dal muro deima nella finestra di riparazione potrebbe, conscio della volontà del giocatore e della necessità di fare cassa. Un centrale arriverà, che sia Inácio o qualcun altro

Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Gonçalo Inácio ha vestito soltanto la maglia del club biancoverde in carriera, di cui è attualmente capitano. Il classe 2001 fa il suo esordio il 4 ottobre del 2020, diventando subito un perno della retroguardia. Mancino naturale, nelle sei stagioni giocate allo Sporting, il difensore classe 2001 ha collezionato 274 presenze, impreziosite da 25 gol e 15 assist per un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Nel 2020 è arrivato anche il debutto in Nazionale, con cui ha giocato 20 partite, partecipando all'Europeo del 2024 e al Mondiale del 2026.

Il punto su Tresoldi

Rabiot-Milan, rinnovo in vista

Secondo la 'Gazzetta dello Sport',si sarebbe innamorato didopo la. Per portare l'attaccante italo-tedesco al Milan, però, il patrone dovrà trattare con un osso duro come il Club Brugge, già noto per le operazione De Ketelaere e Jashari. In estate, il club belga partiva da una richiesta dima ledella stagione potrebbero far lievitare ulteriormente il prezzo. Resta viva anche l'idea Endrick , anche se José Mourinho si è dichiarato contrario a una sua cessione a gennaio.Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', perè pronto un. Rispetto al contratto in essere - in scadenza nel 2028 - il centrocampista francese riceverà anche un aumento di ingaggio. Lo stipendio dovrebbe passare dagli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione a

Il prossimo passaggio, decisivo, sarà il colloquio con Véronique, madre e agente del francese. La carriera del centrocampista testimonia che non è mai facile trattare con la signora Rabiot, ma il Milan ha tutte le carte in regola per raggiungere un accordo definitivo nel breve termine. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per discutere degli ultimi dettagli e trovare una quadra definitiva.

La verità su Krösche

Secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco 'BILD', l'insediamento dialdovrebbe diventare ufficiale entro il 1° gennaio 2027. Un'indiscrezione anticipata qualche ora prima da Florian Plettenberg, autorevole giornalista ed esperto di mercato di 'Sky Sport DE'. Il mese più indicato all'annuncio del club rossonero è. Prima di ufficializzare il dirigente tedesco come nuovo Head of Football, ildovrà pagare all'Eintracht una clausola d'uscita. Secondo la 'BILD', l'indennizzo dovrebbe aggirarsiche il club reinvestirà sul mercato per acquistare un terzino sinistro.