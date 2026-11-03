Scadenza e cifre per l'insediamento di Markus Krösche, il prolungamento di Rabiot e due nomi in vista del mercato di gennaio: le Top News di oggi sul Milan
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
Tante notizie sul mondo Milan in questo freddo martedì di inizio novembre. In primo piano il calciomercato, con Gerry Cardinale pronto ad investire cifre importanti su due giocatori nel mercato di riparazione che aprirà a gennaio. Spazio anche ai rinnovi: accordo a un passo per il prolungamento di Adrien Rabiot, ma manca un ultimo step. Novità importante anche su Markus Krösche, destinato a diventare il nuovo Head of Football del club.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Calciomercato Milan, pronto un nuovo assalto a Gonçalo InácioGli infortuni di Gabbia e Tomori hanno fatto accendere un campanello d'allarme: serve un nuovo difensore per far rifiatare Pavlovic, Gila e De Winter e, soprattutto, alzare il livello della difesa. Dopo la fumata nera della scorsa estate, a gennaio il Milan potrebbe tornare a bussare alla porta dello Sporting per Inácio. A luglio, la richiesta del club di Lisbona non scendeva dal muro dei 40 milioni di euro, ma nella finestra di riparazione potrebbe abbassare le pretese, conscio della volontà del giocatore e della necessità di fare cassa. Un centrale arriverà, che sia Inácio o qualcun altro.
Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Gonçalo Inácio ha vestito soltanto la maglia del club biancoverde in carriera, di cui è attualmente capitano. Il classe 2001 fa il suo esordio il 4 ottobre del 2020, diventando subito un perno della retroguardia. Mancino naturale, nelle sei stagioni giocate allo Sporting, il difensore classe 2001 ha collezionato 274 presenze, impreziosite da 25 gol e 15 assist per un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Nel 2020 è arrivato anche il debutto in Nazionale, con cui ha giocato 20 partite, partecipando all'Europeo del 2024 e al Mondiale del 2026.
Il punto su TresoldiSecondo la 'Gazzetta dello Sport', Cardinale si sarebbe innamorato di Tresoldi dopo la tripletta rifilata all'Inter in Champions League. Per portare l'attaccante italo-tedesco al Milan, però, il patrone dovrà trattare con un osso duro come il Club Brugge, già noto per le operazione De Ketelaere e Jashari. In estate, il club belga partiva da una richiesta di 50 milioni di euro, ma le 13 reti realizzate nelle prime 15 partite della stagione potrebbero far lievitare ulteriormente il prezzo. Resta viva anche l'idea Endrick, anche se José Mourinho si è dichiarato contrario a una sua cessione a gennaio.
Rabiot-Milan, rinnovo in vistaSecondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', per Rabiot è pronto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030. Rispetto al contratto in essere - in scadenza nel 2028 - il centrocampista francese riceverà anche un aumento di ingaggio. Lo stipendio dovrebbe passare dagli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione a 5 milioni più bonus legati alle prestazioni.
Il prossimo passaggio, decisivo, sarà il colloquio con Véronique, madre e agente del francese. La carriera del centrocampista testimonia che non è mai facile trattare con la signora Rabiot, ma il Milan ha tutte le carte in regola per raggiungere un accordo definitivo nel breve termine. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per discutere degli ultimi dettagli e trovare una quadra definitiva.
La verità su KröscheSecondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco 'BILD', l'insediamento di Krösche al Milan dovrebbe diventare ufficiale entro il 1° gennaio 2027. Un'indiscrezione anticipata qualche ora prima da Florian Plettenberg, autorevole giornalista ed esperto di mercato di 'Sky Sport DE'. Il mese più indicato all'annuncio del club rossonero è dicembre. Prima di ufficializzare il dirigente tedesco come nuovo Head of Football, il Milan dovrà pagare all'Eintracht una clausola d'uscita. Secondo la 'BILD', l'indennizzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro, che il club reinvestirà sul mercato per acquistare un terzino sinistro.
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