Il giornalista parla della possibile operazione per il brasiliano in caso di prestito di Francesco Camarda. Markus Krösche arriverà il 1° dicembre e lavorerà anche per la difesa
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Il Milan potrebbe valutare un nuovo intervento in attacco durante la sessione invernale di calciomercato. A rilanciare una possibile pista è stato Carlo Pellegatti, che sul proprio canale YouTube ha parlato di un interesse che coinvolgerebbe direttamente Gerry Cardinale: il grande obiettivo sarebbe Endrick, giovane centravanti brasiliano di proprietà del Real Madrid.
Il giornalista ha precisato che l'eventuale operazione sarebbe legata anche alla possibilità di una partenza in prestito di Francesco Camarda. Si tratta, ha spiegato, di una voce che circola con insistenza e che non gli sarebbe arrivata direttamente dalla società. In questo scenario, Cardinale potrebbe voler tentare l'assalto al talento brasiliano, pur consapevole dei costi elevati di un eventuale prestito.
Pellegatti ha sottolineato quanto sarebbe complicato convincere il Real Madrid a lasciar partire il giocatore già a gennaio. Endrick, inoltre, è reduce da un gol recente e viene considerato dal giornalista un profilo di grande prospettiva per il futuro della nazionale brasiliana. L'idea di portarlo a Milano rappresenterebbe dunque un'ambizione importante, ma al momento resta un'indiscrezione e non una trattativa confermata.
Krösche arriverà il 1° dicembre: due difensori nel mirinoNel suo intervento, Pellegatti ha parlato anche dell'arrivo di Markus Krösche, indicando nel 1° dicembre la data prevista per il suo insediamento al Milan. Il giornalista ha ricordato di aver anticipato nelle scorse settimane che sarebbero serviti alcuni passaggi prima dell'ingresso del dirigente tedesco.
Il nuovo dirigente potrebbe quindi iniziare a muoversi già in vista della finestra invernale. Il quadro delineato da Pellegatti comprende così due esigenze: rafforzare il reparto arretrato e valutare una possibile aggiunta in attacco, soprattutto nel caso in cui Camarda dovesse partire in prestito. Endrick, in questo contesto, rappresenterebbe il sogno di Cardinale.
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