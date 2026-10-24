Milan, Amorim senza tre big contro l'Udinese: problemi per Gila, Rabiot e Moreira | PM News

Pessime notizie per quanto riguarda il Milan in vista della sfida di domani contro l'Udinese: grazie al lavoro di Stefano Bressi PianetaMilan può rivelarvi che tre big del Diavolo non ci saranno per la sfida contro i bianconeri.

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Adrien Rabiot ha riportato un affaticamento al polpaccio destro.

ha riportato un affaticamento al polpaccio destro. Diego Moreira ha accusato un affaticamento al flessore sinistro.

ha accusato un affaticamento al flessore sinistro. Mario Gila deve fare i conti con un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra.

I dettagli dei tre stop muscolari dell'ultimo minuto:

Questi tre calciatori non saranno a disposizione di Ruben Amorim per la partita del Bluenergy Stadium. Tre assenze pesantissime per il Milan che deve fare già a meno di Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers. Ramos invece è recuperato e dovrebbe anche giocare da titolare.

Come cambia la probabile formazione di Amorim in totale emergenza

Il trittico di gare e i tempi di recupero in vista del derby

Da capire quindi quali potrebbero essere le scelte dell'allenatore portoghese per la partita di domani sera per ovviare ai forfait dell'ultimo secondo: in difesa potrebbe giocare Tomori al posto dell'infortunato Gila. In mediana ci sarà spazio di nuovo a Musah accanto a Modric. Sulle fasce emergenza totale senza Moreira, con spazio a destra probabilmente a Hutchinson. In attacco ci potrebbero essere Pulisic e Cisse in sostegno di Ramos nell'undici titolare.Una situazione da monitorare attentamente anche nei prossimi giorni, visto che mercoledì c'è la sfida contro il Bologna e tra una settimana precisa il

Sarebbe cruciale per Amorim recuperare almeno Gila, Rabiot e Moreira che sono giocatori chiave per questo progetto.