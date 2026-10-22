Adrien Rabiot potrebbe essere uno degli elementi fondamentali per il Milan di Ruben Amorim. A sottolinearlo è Stefano Ferrè, match analyst intervenuto a Cronache di Spogliatoio, che ha individuato nel centrocampista francese una pedina capace di garantire equilibrio e qualità al nuovo sistema di gioco rossonero.

Milan, Ferrè esalta Rabiot: il segreto del 3-4-2-1

Secondo Ferrè, la duttilità di Rabiot rappresenta una risorsa preziosa per Amorim, soprattutto neladottato dal tecnico portoghese. Un modulo che richiede equilibrio tra i reparti, capacità di coprire gli spazi e inserimenti efficaci negli ultimi metri.

"Potrebbe essere proprio lui il segreto del Milan di Amorim che prende forma: potrebbe essere proprio Adrien Rabiot", ha spiegato l'analista, evidenziando come il francese riesca a interpretare più compiti all'interno della stessa partita.

Ferrè ha poi aggiunto: "In quel 3-4-2-1 in cui si fa fatica a collocare tutti gli interpreti per dare equilibrio e compattezza alla squadra, Rabiot è l'elemento perfetto perché vale per due".

La heatmap contro l'Atalanta spiega tutto

A confermare questa lettura è la heatmap di Rabiot nella sfida contro l'Atalanta. La distribuzione dei suoi movimenti mostra infatti la capacità di occupare zone differenti del campo, alternando il lavoro in mediana agli inserimenti offensivi.

"È sia un centrocampista aggiunto che si associa benissimo con Luka Modrić e Yunus Musah, rinforzando la mediana, sia l'invasore perfetto per accelerare il processo di riempimento dell'area di rigore", ha sottolineato Ferrè.

Il francese, dunque, può aiutare il Milan sia nella costruzione del gioco sia nella fase di finalizzazione. La sua presenza permette alla squadra di avere un uomo in più in mezzo al campo e, allo stesso tempo, un giocatore capace di attaccare gli spazi e accompagnare l'azione offensiva.

Compagnoni: "Si vedono i segnali di crescita del Milan"

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Anche, sul sito di Sky Sport, ha evidenziato i progressi della squadra rossonera. Secondo il giornalista, nelle partite contro Salisburgo e Atalanta si è visto per lunghi tratti il calcio dominante ricercato da Amorim.La crescita dei ritmi e la maggiore qualità nella manovra rappresentano segnali positivi per il tecnico portoghese. Compagnoni ha inoltre sottolineato l'importanza della personalità di alcuni giocatori, citando Rabiot, Modric, Pavlovic, Pulisic e Maignan.

Il percorso del Milan è ancora in evoluzione, ma la capacità di Rabiot di incidere in entrambe le fasi potrebbe rivelarsi determinante per dare equilibrio al sistema di gioco di Amorim. Il centrocampista francese si candida così a essere uno dei riferimenti principali della squadra rossonera.