Europa League, per il Milan non è finita: le quote punti del passato per gli ottavi o i playoff

"Errori quasi azzerati". La proiezione punti per il Milan in Europa League: ecco la quota esatta per qualificarsi e il calendario delle prossime 5 sfide
Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'
Bournemouth-Milan 3-0 con il Diavolo che si trova a quota 3 punti dopo le prime tre partite dell'Europa League 2026/27. La qualificazione diretta agli ottavi è già a rischio? Andiamo a vedere le due scorse edizioni per capire a che punto si trova il Milan e quanto è possibile una qualificazione diretta agli ottavi o ai playoff della competizione.
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La proiezione punti del Milan: la quota ottavi e l'obiettivo playoffIl Milan si trova al momento al 24esimo posto con 3 punti: se facciamo una media con le scorse stagioni servono tra i 6 e i 7 punti per qualificarsi ai playoff. Discorso diverso per la qualificazione diretta: facendo una media con le scorse stagioni servirebbero almeno altri 12 punti da conquistare, con ovviamente tutte le differenze del caso in base ai primi risultati e alla differenza reti delle varie squadre.
Le prossime cinque sfide europee del Diavolo e le speranze rossonereIn generale nulla è perduto in Europa League. Ma andiamo a vedere i prossimi impegni nella competizione: il 5 novembre a San Siro arriva il Ferencváros che al momento è quarto in classifica con 9 punti. Il 26 novembre la delicata trasferta contro l'Olympiakos che si trova a punteggio pieno e quinto in classifica. Il 10 dicembre altra partita importante al Meazza contro il Sunderland: 7 punti per gli inglesi, al momento noni. Il 21 gennaio la trasferta contro il Levski Sofia che ha quattro punti in classifica. Si chiude poi a San Siro contro l'Ararat-Armenia il 28 gennaio: la squadra armena è ancora a secco di punti ed è ultima in classifica. Sicuramente non facile raggiungere la top 8 (errori permessi quasi azzerati nelle prossime partite), ma il Milan non è ancora tagliato fuori. Più alla portata una qualificazione ai playoff.
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