Europa League, per il Milan non è finita: le quote punti del passato per gli ottavi o i playoff

Bournemouth-Milan 3-0 con il Diavolo che si trova a quota 3 punti dopo le prime tre partite dell'Europa League 2026/27. La qualificazione diretta agli ottavi è già a rischio? Andiamo a vedere le due scorse edizioni per capire a che punto si trova il Milan e quanto è possibile una qualificazione diretta agli ottavi o ai playoff della competizione.

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La proiezione punti del Milan: la quota ottavi e l'obiettivo playoff

Le prossime cinque sfide europee del Diavolo e le speranze rossonere

Nel 2024-25 la Lazio chiuse in testa la 'League Phase' di Europa League con 19 punti. L'ottavo posto (ultimo per evitare i playoff) per i Rangers a quota 14 punti. L'ultimo posto per la qualificazione ai playoff, ovvero il 24esimo, al Fenerbahçe a quota 10 punti. Guardiamo il 2025-26: primo il Lione a quota 21 punti, ottava la Roma con 16 punti. Mentre il 24esimo fu conquistato dal Brann con 9 punti.Il Milan si trova al momento al 24esimo posto con 3 punti: se facciamo una media con le scorse stagioni. Discorso diverso per la qualificazione diretta: facendo una media con le scorse stagioni servirebbero, con ovviamente tutte le differenze del caso in base ai primi risultati e alla differenza reti delle varie squadre.In generale nulla è perduto in Europa League. Ma andiamo a vedere i prossimi impegni nella competizione: il 5 novembre a San Siro arriva il Ferencváros che al momento è quarto in classifica con 9 punti. Il 26 novembre la delicata trasferta contro l'Olympiakos che si trova a punteggio pieno e quinto in classifica. Il 10 dicembre altra partita importante al Meazza contro il Sunderland: 7 punti per gli inglesi, al momento noni. Il 21 gennaio la trasferta contro il Levski Sofia che ha quattro punti in classifica. Si chiude poi a San Siro contro l'Ararat-Armenia il 28 gennaio: la squadra armena è ancora a secco di punti ed è ultima in classifica. Sicuramente non facile raggiungere la top 8 (), ma il Milan non è ancora tagliato fuori. Più alla portata una qualificazione ai playoff.