Bournemouth-Milan 3-0, le pagelle di Gazzetta: Maignan da 4. Amorim bocciato. Si salva Torriani

Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'

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LA PARTITA

Al rientro in Europa dopo la bella vittoria contro il Salisburgo, il Milan perde 3-0 in casa del Bournemouth giocando in dieci per quasi 70 minuti dopo il rosso diretto ai danni di Mike Maignan. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: Kluivert (B) 8', Tavernier (B) 32', Adli (B) 84'.

Il Top per la Gazzetta: Lorenzo Torriani.

Il Flop per la Gazzetta: Mike Maignan.

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti.

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