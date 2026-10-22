Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta al 'Vitality Stadium' di Bournemouth (Inghilterra). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Bournemouth-Milan 3-0, così Amorim nella conferenza stampa post-partita

Sulla partita di stasera: "È difficile parlare della prestazione. Non c'era partita dopo 20 minuti. Oggi non è stata una partita. Abbiamo provato a difendere e abbiamo cercato di attaccare, ma la punizione ha ucciso la partita. È stata una partita difficile oggi".

Sull'approccio così passivo: "Abbiamo perso possessi, la partita è durata 20 minuti. Noi abbiamo ucciso la partita e non siamo stati in grado di rientrarci".

Sul Bournemouth che ha dominato il Milan: "Parliamo del fatto che il Bournemouth ha dominato dopo l'espulsione? Non so di come parlare della partita dal minuto 20. Il calcio è così. Dobbiamo pensare alla prossima partita".

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Sull'espulsione di Mike Maignan e se ha parlato con lui dopo l'espulsione: "Non parlo ora con i giocatori. Ogni aspetto della partita la utilizzerò per migliorare. Tra due giorni giocheremo, dobbiamo pensare a cosa migliorare. Dobbiamo pensare anche a rimanere in 11 in campo".