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LA PARTITA

Bournemouth-Milan 3-0, commento e analisi della partita

Serata da incubo per il Milan, che si dimentica di giocare una delle partite che Ruben Amorim aveva definito fondamentali per la stagione e perde contro un Bournemouth nettamente superiore. Già dopo pochi minuti si era capito, con gli inglesi che arrivavano facilmente davanti alla porta. Il gol del vantaggio arriva dopo 8', con Koni che allarga ingenuamente il braccio e causa rigore. Reazione del Milan: zero. Anzi, i rossoneri continuano a essere molli e fuori partita. Gli inglesi vanno a mille all'ora e alla mezz'ora trovano il 2-0, ancora su rigore, con tanto di espulsione per Mike Maignan, che prende a manate in faccia un avversario. Tutto ciò che un capitano non dovrebbe fare. La prima frazione finisce così. Senza giocarla.

La ripresa diventa una sfida a evitare i danni. I ritmi, per fortuna del Milan, si abbassano, ma il Bournemouth resta in totale controllo. Ha più volte la palla del 3-0, che arriva solo sul finale su calcio di punizione. Milan graziato, un Milan incapace di creare anche solo una palla gol. La cosa più simile è un colpo di testa su sviluppo di calcio di punizione. Finisce 3-0, umiliazione totale.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Bournemouth-Milan >>>

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