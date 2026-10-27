Il Milan cerca la 3 vittoria consecutiva, mentre il Bologna è alla ricerca di punti preziosi: ecco le probabili formazioni della sfida tra i due club
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Archiviata la vittoria contro l'Udinese, il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo, questa volta però contro il Bologna di Palladino. A tre gironi dal derby contro l'Inter, San Siro ospiterà la gara valida per la nona giornata di Serie A. La squadra di Ruben Amorim è alla ricerca della terza vittoria consecutiva per presentarsi al top nello scontro contro i cugini. Il Bologna, invece, ha cambiato marcia raccogliendo ben 7 punti nelle ultime 4 gare giocate. ma quali potrebbero essere le probabili formazioni?
Probabile formazione Milantante assenze per l'allenatore lusitano, che dovrebbe far giocare nuovamente Estupinan come terzino sinistro, con il giovane Bartesaghi confermato in un ruolo più avanzato sulla stessa fascia. Nuova titolarità anche per Hutchinson, che giocherà come terzino destro. A centrocampo riposerà Luka Modric: al suo posto Jashari affiancato Musah. Fuori ancora Rabiot, mentre in attacco spazio alla coppia Pulisic-Ramos.
MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Ramos, Pulisic. All. Amorim
Probabile formazione BolognaUno dei dubbi più grandi per Palladino, invece, riguarda proprio l'attacco: Enem o Odgaard? Ad oggi, il primo sembrerebbe in leggero vantaggio sul secondo, mentre Dovbyk partirà più indietro. Alle spalle dell'attaccante ci saranno Bernardeschi e Cambiaghi. Nuova titolarità per Darmian in difesa.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Enem. All. Palladino
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