Giornata molto interessante per il Milan. Dopo la vittoria contro l'Udinese in trasferta, il Milan continua a pensare al mercato: in arrivo le ultime novità su Tresoldi e Caprile, ma non è tutto. Spazio anche alla questione rinnovi, con Pulisic sempre più indirizzato a prolungare con i rossoneri.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Fari su Caprile

2. Rinnovo vicino

3. Le ultime sul nuovo dirigente

4. Tresoldi, le novità

Ilcontinua a seguireportiere classe 2001 delin vista della prossima estate. Le prestazioni del giovane portiere hanno riacceso l'interesse rossonero, che lo considera un possibile rinforzo per il futuro della porta, sia come vice Maginan che come titolare. Ilvaluta il suo cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro e consideraun elemento molto centrale del proprio progetto. Il contratto del portiere italiano scade nel 2029 e, al momento non risultano delle trattative per il rinnovo. Sul calciatore però risulta esserci ancheIlè pronto a rinnovareDopo un inizio di 2026 molto complicato, l'attaccante americano è tornato protagonista e, secondo Gianluca di Marzio, avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il club rossonero per firmare il rinnovo fino alCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ingaggio salirà dagli attualiL'accordo allontanerebbe definitivamente l'interesse delche aveva prospettato al calciatore ben 50 milioni.Ilpunta super rafforzare la dirigenza e potrebbe provare a portare a Milano anchesu stretto collaboratori i tempi delSecondo Sky Sport DE, il futuro diè in forte bilico , in caso di addio, il dirigente potrebbe seguire Krosche nella sua prossima avventura. Ilsarebbe interessato ad affidarli il ruolo dimentre resta aperta ancora la ricerca di un direttore sportivo. L'obiettivo di Cardinale sarebbe ricreare un modello dirigenziale già usato in Germania, valorizzando la collaborazione tra i due dirigenti.Ilcontinua a seguire ancheattaccante classe 2004 delma la concorrenza si fa sempre più agguerrita:hanno osservato il giocatore da vicino, autore di una tripletta in campionato. Anchesarebbero interessati al giovane, mentre laresta comunque alla finestra. Ilvaluta il centravanti circa 50 milioni di euro e non vorrebbe cederlo a gennaio. Anche il giocatore preferirebbe concludere la propria stagione in Belgio, prima di valutare il suo futuro. Per ilquindi l'ipotesi più concreta resta di monitorare la situazione in vista.