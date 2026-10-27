Dal possibile arrivo d Tresoldi e Caprile fino al rinnovo di Pulisic: ecco le notizie migliori della giornata di oggi
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Giornata molto interessante per il Milan. Dopo la vittoria contro l'Udinese in trasferta, il Milan continua a pensare al mercato: in arrivo le ultime novità su Tresoldi e Caprile, ma non è tutto. Spazio anche alla questione rinnovi, con Pulisic sempre più indirizzato a prolungare con i rossoneri.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
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1 . Fari su CaprileIl Milan continua a seguire Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari in vista della prossima estate. Le prestazioni del giovane portiere hanno riacceso l'interesse rossonero, che lo considera un possibile rinforzo per il futuro della porta, sia come vice Maginan che come titolare. Il Cagliari valuta il suo cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro e considera Caprile un elemento molto centrale del proprio progetto. Il contratto del portiere italiano scade nel 2029 e, al momento non risultano delle trattative per il rinnovo. Sul calciatore però risulta esserci anche l'Inter.
2. Rinnovo vicinoIl Milan è pronto a rinnovare Christian Pulisic. Dopo un inizio di 2026 molto complicato, l'attaccante americano è tornato protagonista e, secondo Gianluca di Marzio, avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il club rossonero per firmare il rinnovo fino al 30 giugno 2031. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ingaggio salirà dagli attuali 4 a 5 milioni di euro netti più bonus. L'accordo allontanerebbe definitivamente l'interesse del City Group, che aveva prospettato al calciatore ben 50 milioni.
3. Le ultime sul nuovo dirigenteIl Milan punta su Markus Krösche per rafforzare la dirigenza e potrebbe provare a portare a Milano anche Timmo Hardung, su stretto collaboratori i tempi del Lipsia. Secondo Sky Sport DE, il futuro di Hardung all' Eintracht Francoforte è in forte bilico , in caso di addio, il dirigente potrebbe seguire Krosche nella sua prossima avventura. Il Milan sarebbe interessato ad affidarli il ruolo di Head of Football, mentre resta aperta ancora la ricerca di un direttore sportivo. L'obiettivo di Cardinale sarebbe ricreare un modello dirigenziale già usato in Germania, valorizzando la collaborazione tra i due dirigenti.
4. Tresoldi, le novitàIl Milan continua a seguire anche Nicoló Tresoldi, attaccante classe 2004 del Bruges, ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita: Chelsea e Manchester City hanno osservato il giocatore da vicino, autore di una tripletta in campionato. Anche Arsenal, Tottenham, Manchester United, Newcastle, Atletico Madrid e Borussia Dortmund sarebbero interessati al giovane, mentre la Juventus resta comunque alla finestra. Il Bruges valuta il centravanti circa 50 milioni di euro e non vorrebbe cederlo a gennaio. Anche il giocatore preferirebbe concludere la propria stagione in Belgio, prima di valutare il suo futuro. Per il Milan quindi l'ipotesi più concreta resta di monitorare la situazione in vista.
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