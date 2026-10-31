Tifosi del Milan pazzi di Moreira dopo il derby: "Che fenomeno! Modrić, un mostro. Inter umiliata"

"Li abbiamo umiliati". Delirio totale dei tifosi del Milan sul web dopo il trionfo sull'Inter. Spunta una statistica clamorosa sul post Pioli nei derby
Probabili formazioni derby Milan-Inter: Amorim cambia modulo. Chi al fianco di Thuram?
Trionfa (3-1) il Milan di Rúben Amorim che batte l'Inter nel primo derby stagionale: primo tempo con tre gol per i rossoneri trascinati da un fenomenale Moreira. Nella ripresa gestione perfetta. Gara preparata ottimamente a livello tattico dall'allenatore portoghese. I rossoneri ripartono nel migliore dei modi dopo il ko contro il Bologna e sono ancora i padroni di Milano! Ovviamente i tifosi del Milan sono impazziti sui social. Ecco qualche passaggio più interessante (qui la commozione di Cardinale).
Derby Milan-Inter: è delirio social per i rossoneriTra gli argomenti più caldi ovviamente Diego Moreira autore di due assist e un gol. I tifosi sono scatenati:
L'esaltazione per la prestazione del numero 22: "La migliore ala della Serie A", "Moreira una gioia per gli occhi" e "Umiliata la squadra più forte del mondo. Moreira è Kakà".
Il riscatto di Ruben Amorim autore di una partita tatticamente perfetta: "Sul carro di Amorim dal giorno 0. Abbiate rispetto e chiedete scusa al mister" e "Gente che vorrebbe esonerare Amorim ricordiamo". Altri apprezzamenti al grandissimo lavoro del portoghese: "Amorim ha insegnato all'Italia come si fa un blocco basso fatto per bene e come si evita il forcing finale dell'Inter". E c'è anche chi resta con i piede per terra, analizzando bene la situazione rossonera: "Per una serata magnifica come questa ci saranno dei passi falsi, è normale. C'è un progetto, dobbiamo avere fiducia e fare lo step successivo anche noi tifosi".
Le analisi dei tifosi sulla gara e sul gruppo: "I giocatori forti fanno la differenza anche quando non giochi proprio bene e si vede", "Poche parole, li abbiamo umiliati, grande allenatore ha le palle" e il coro unanime sul MVP rossonero: "Mamma mia che fenomeno ragazzi".
Gli applausi scroscianti per la prova del centrocampista croato: "Derby celestiale di Modrić, il più grande per distacco tra i giocatori in campo" e "Il calcio Luka Modrić, un mostro".
Entusiasmo alle stelle per il Milan che accorcia in testa alla classifica: ora l'Inter dista solo quattro punti e Ruben Amorim si rilancia alla grande. Per chiudere una statistica: dopo l'addio di Stefano Pioli il Milan ha vinto 6 degli ultimi 8 derby contro l'Inter (e gli altri due li ha pareggiati).
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