Tifosi del Milan pazzi di Moreira dopo il derby: "Che fenomeno! Modrić, un mostro. Inter umiliata"

Trionfa (3-1) il Milan di Rúben Amorim che batte l'Inter nel primo derby stagionale: primo tempo con tre gol per i rossoneri trascinati da un fenomenale Moreira. Nella ripresa gestione perfetta. Gara preparata ottimamente a livello tattico dall'allenatore portoghese. I rossoneri ripartono nel migliore dei modi dopo il ko contro il Bologna e sono ancora i padroni di Milano! Ovviamente i tifosi del Milan sono impazziti sui social. Ecco qualche passaggio più interessante (qui la commozione di Cardinale).

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Derby Milan-Inter: è delirio social per i rossoneri

Tra gli argomenti più caldi ovviamente Diego Moreira autore di due assist e un gol. I tifosi sono scatenati:

L'esaltazione per la prestazione del numero 22: "La migliore ala della Serie A", "Moreira una gioia per gli occhi" e "Umiliata la squadra più forte del mondo. Moreira è Kakà".

Il riscatto di Ruben Amorim autore di una partita tatticamente perfetta: "Sul carro di Amorim dal giorno 0. Abbiate rispetto e chiedete scusa al mister" e "Gente che vorrebbe esonerare Amorim ricordiamo". Altri apprezzamenti al grandissimo lavoro del portoghese: "Amorim ha insegnato all'Italia come si fa un blocco basso fatto per bene e come si evita il forcing finale dell'Inter". E c'è anche chi resta con i piede per terra, analizzando bene la situazione rossonera: "Per una serata magnifica come questa ci saranno dei passi falsi, è normale. C'è un progetto, dobbiamo avere fiducia e fare lo step successivo anche noi tifosi".

Le analisi dei tifosi sulla gara e sul gruppo: "I giocatori forti fanno la differenza anche quando non giochi proprio bene e si vede", "Poche parole, li abbiamo umiliati, grande allenatore ha le palle" e il coro unanime sul MVP rossonero: "Mamma mia che fenomeno ragazzi".

Gli applausi scroscianti per la prova del centrocampista croato: "Derby celestiale di Modrić, il più grande per distacco tra i giocatori in campo" e "Il calcio Luka Modrić, un mostro".

Entusiasmo alle stelle per il Milan che accorcia in testa alla classifica: ora l'Inter dista solo quattro punti e Ruben Amorim si rilancia alla grande. Per chiudere una statistica: dopo l'addio di Stefano Pioli il Milan ha vinto 6 degli ultimi 8 derby contro l'Inter (e gli altri due li ha pareggiati).