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LA PARTITA

Derby Milan-Inter 3-1, commento e analisi della partita

Veramente un Derby incredibile, con un Milan encomiabile. Fin dal primo minuto i rossoneri mettono sotto i nerazzurri. Passano in vantaggio praticamente subito, al 4', con un gran gol di Christian Pulisic di testa, con un Moreira da applausi. Il dominio continua e cinque minuti dopo, da calcio d'angolo, Adrien Rabiot raddoppia con uno schema perfetto. Doppio vantaggio in pochissimo tempo e il Milan non smette di giocare, anzi. Ha anche la palla del terzo gol. Peccato che però, al 22', arriva la rete nerazzurra, anche in questo caso da calcio d'angolo, con Alessandro Bastoni lasciato libero. Da lì inizia un momento di controllo nerazzurro, con una parata di Mike Maignan fuori dal normale. In chiusura di primo tempo, però, il Milan torna a gestire e arriva anche il terzo gol, su punizione perfetta di Moreira, che sigilla una prova strepitosa. 3-1 a fine primo tempo.

La ripresa va come ci si aspettava: il Milan prova ad addormentare la partita con un lungo possesso palla, fatto sempre molto bene. I nerazzurri portano su tanti uomini e provano a schiacciare i rossoneri. Però di veri pericoli ne arrivano pochi (qui la commozione di Cardinale e la gioia di Amorim).

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Milan-Inter >>>

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