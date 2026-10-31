Il derby di Milano: Milan e Inter si sono sfidate per la supremazia della città. Le interviste del post-partita

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video

Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita di "TeleLombardia" ha parlato Gerry Cardinale, proprietario rossonero (qui le parole di Ruben Amorim!).

Gerry Cardinale in lacrime dopo il Derby: le dichiarazioni

"Che serata! Bravissimi tutti. Non era facile giocando ogni tre giorni con gli infortuni e tutto il resto. Questi ragazzi sono vincenti. Ho le lacrime agli occhi. È fantastico. La mia serata migliore".
Cardinale in lacrime a TL: "Che serata! Questi ragazzi sono dei vincenti"

Il numero uno del Milan era visibilmente commosso dopo la vittoria del Milan per 3-1!

Poi ha rilasciato queste dichiarazioni nel post derby e dopo il trionfo rossonero:

"Questa sera abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra. Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo. La squadra ha dovuto affrontare un calendario impegnativo e troppi infortuni, ma stasera sono stati il carattere e la resilienza a fare la differenza. Per tutti i 90 minuti, i ragazzi non hanno mai mollato, dimostrando ancora una volta ciò che ho sempre creduto dei nostri giocatori e del nostro allenatore. Questa squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Ora dobbiamo continuare su questa strada".

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