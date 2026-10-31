Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita di "SkySport" ha parlato Ruben Amorim, allenatore rossonero (qui la commozione di Cardinale).

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La gioia di Ruben Amorim nel post-partita del Derby

L'analisi della gara: "È importante, l'ambiente e l'atmosfera sono bellissimi dopo una partita del genere.specialmente dopo poco riposo. Hanno lottato tutta la partita". Una gara tatticamente perfetta: "Fin dal primo minuto ho avuto la sensazione che saremmo stati competitivi".

Sulla tattica in difesa e in attacco con Pulisic, Moreira e Rabiot: "Non sono solo quei tre ma la concentrazione di tutta la squadra. Pavlović e De Winter hanno giocato tutte le partite, Rabiot, Pulisic e Moreira hanno fatto una bella partita. Insieme hanno fatto tutti bene".

Gila terzino destro: "Sui cross De Winter è il migliore. Non sapevamo se Dimarco avrebbe giocato e loro crossano molto dalle fasce, fanno densità. Sui cross De Winter e Pavlović sono i migliori, ho cercato le migliori caratteristiche".

L'atteggiamento della squadra: "Abbiamo avuto le linee vicine, si è visto durante la partita, le distanze erano corte. Siamo stati aggressivi sulle catene esterne, abbiamo difeso bene pressando alto, difendendo bene sui lati, siamo stati più aggressivi del solito".

Capitolo Scudetto: "Cardinale diceva che l'obiettivo è lo Scudetto, ma è importante vincere queste partite. I tifosi devono capire che le cose non cambieranno in poco tempo. Serve tempo, avremo bisogno di notti magiche e di debacle. La situazione non cambia in poco tempo. Lo Scudetto è possibile non so quando, le persone non sono stupide e i tifosi sanno in che momento di crescita è questa squadra".