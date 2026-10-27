Il Milan ha raggiunto un'intesa economica personale con Markus Krösche, con lui può arrivare Timmo Hardung come direttore sportivo: le ultime da Matteo Moretto
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
Ora il Milan fa sul serio per Markus Krösche, dirigente tedesco reduce dalla separazione consensuale con l'Eintracht Francoforte. Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato in esclusiva il raggiungimento di un'intesa economica tra il dirigente tedesco e la società rossonera.
Krösche-Milan, intesa economica raggiunta: le ultime da Moretto
"L’accordo economico tra Krösche e il Milan è stato trovato, anche sui ruoli le parti hanno un accordo".
Oltre ai dettagli economici, le parti hanno già concordato i ruoli: Krösche assumerà l'incarico di Head Of Football e avrà pieni poteri sul mercato e sull'intera area sporiva. Il dirigente tedesco rappresenterebbe una sorta di collante tra la squadra, Ruben Amorim e la proprietà, rappresentata da Gerry cardinale.
E allora cosa mancaL'accordo tra Krösche e il Milan è stato raggiunto, ma c'è una clausola d'uscita da pagare all'Eintracht Francoforte per la fumata bianca definitiva. Secondo le indiscrezioni riportate da 'Sky Sport DE', la cifra dell'indennizzo dovrebbe aggirarsi tra i 4 e i 6 milioni di euro. Moretto racconta di come i vertici rossoneri siano convinti di chiudere con il club tedesco entro gennaio.
Hardung DS? Moretto confermaNel pomeriggio vi abbiamo riportato un'indiscrezione dalla Germania, secondo cui il futuro di Timmo Hardung all'Eintracht Francoforte sarebbe in bilico. E qui spunta il Milan: se Hardung dovesse lasciare le 'Aquile', la prima opzione sarebbe seguire Krösche nella sua prossima avventura professionale. Moretto ha confermato le voci in serata:
"Il nome principale per il ruolo di d.s. resta quello di Hardung".
Il modello Krösche-HardungProprio come Krösche, anche Hardung ha un approccio al calcio data-driven e incentrato sulla scoperta e la valorizzazione dei talenti. Il loro legame nasce a Lipsia nel 2019 e si consolida nei cinque anni a Francoforte. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho e Lindstrom. Portare entrambi a Milano significa provare a ricreare in Italia un modello già sperimentato in Bundesliga e che piace molto a Cardinale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA