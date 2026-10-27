Ora il Milan fa sul serio per Markus Krösche, dirigente tedesco reduce dalla separazione consensuale con l'Eintracht Francoforte. Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato in esclusiva il raggiungimento di un'intesa economica tra il dirigente tedesco e la società rossonera.

Krösche-Milan, intesa economica raggiunta: le ultime da Moretto

"L’accordo economico tra Krösche e il Milan è stato trovato, anche sui ruoli le parti hanno un accordo".

Oltre ai dettagli economici, le parti hanno già concordato i ruoli: Krösche assumerà l'incarico di Head Of Football e avrà pieni poteri sul mercato e sull'intera area sporiva. Il dirigente tedesco rappresenterebbe una sorta di collante tra la squadra, Ruben Amorim e la proprietà, rappresentata da Gerry cardinale.

E allora cosa manca

Hardung DS? Moretto conferma

"Il nome principale per il ruolo di d.s. resta quello di Hardung".

Il modello Krösche-Hardung