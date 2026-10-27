Cassano: "Leao, solo tante sgroppate. Dove sono gol e assist?" | VIDEO

Intervenuto nell'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol', programma in onda su Twitch e Youtube in compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola, Antonio Cassano ha analizzato diversi aspetti del weekend di Serie A appena terminato. Parlando del Milan, l'ex fantasista ha palesato i suoi dubbi su Gonçalo Ramos, sovvertendo la prima sentenza relativa a poche settimane fa. Spazio anche ad un duro attacco nei confronti di Massimiliano Allegri, criticato ferocemente dopo i fatti del 'Maradona'.

Milan, Cassano cambia idea su Ramos

"L'unico problema del Milan adesso è il centravanti. Mi piace, lavora tanto, ma poi qualche gol lo devi fare. Dietro non ha giocatori che lo possono imbucare. Pulisic e Hutchinson non hanno la qualità per innescarlo, sono dei dribblomani. Nonostante questo sono convinto che Amorim farà arrivare il Milan tra le prime quattro".

ha evidenziato comestia realizzandorischiando di diventaredi Ruben Amorim:

Il Pibe di Bari Vecchia ha parzialmente ritrattato quella che era stata la sua presa di posizione su Ramos nel primo episodio di 'Viva El Futbol':

"Per me è un giocatore fantastico. Mi piace da impazzire. Non si lamenta mai. Avere qualità è una roba, fare 12 chilometri a partita è un'altra. Si sa muovere, sa giocare a calcio".

Come sta andando Ramos?

Prelevato in estate dal Paris Saint-Germain perpiù bonus,è arrivato alcon grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con il peso di essere stato pagato così tanto. Nelle prime 10 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insiemenumeri discreti, impreziositi ulteriormente da un

Come sottolinea Cassano, tuttavia, il bottino di Ramos è ancora troppo basso. Soprattutto per giustificare il cospicuo investimento estivo. Per permettere a questo Milan di essere davvero competitivo, il classe 2001 dovrà alzare i giri del motore e risolvere le partite più ostiche con i suoi gol. In Italia e in Europa.

Cassano attacca Allegri

"Spero non siano vere quelle parole di Allegri, se fossero vero andrebbe radiato. Dopo due minuti il Milan stava vincendo contro il Cagliari all'ultima giornata e ha fatto dei disastri nel finale di stagione. De Laurentiis parla di serietà e ha in casa la persona peggiore del calcio italiano. Ha detto delle cose gravissime. È la causa delle disfatte degli ultimi dieci anni. Per sei mesi non dovrebbe allenare".

A cosa si riferisce Cassano?

Nel passaggio sul 3-3 tra Napoli e Roma,ci è andato giù pesante nei confronti di. L'ex allenatore del, già vittima di feroci critiche da parte dell'ex fantasista negli ultimi anni, è finito di nuovo al centro delle polemiche:. Nelle ore successive alla sfida del ‘Maradona’, i quotidiani hanno ricostruito il parapiglia avvenuto nei corridoi degli spogliatoi prima chesi presentasse in sala stampa. In quell'occasione, il tecnico si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo verbale diretto all'indirizzo della dirigenza giallorossa, tirando in ballo l'epilogo dello scorso anno. La Roma ha respinto al mittente qualsiasi insinuazione, rimarcando la regolarità del traguardo conquistato sul campo.