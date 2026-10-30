Il Milan ufficializza il rinnovo di Christian Pulisic: durata e stipendio dell'americano
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"AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031".
I dettagli economici e il retroscena della trattativaSecondo quanto raccolto da fonti vicine alla dirigenza rossonera, la trattativa tra il club e gli agenti del calciatore statunitense andava avanti da mesi. La conferma del numero 11 è stata fortemente voluta sia dal proprietario del club, Gerry Cardinale, sia dall'allenatore Rúben Amorim, che considerano il giocatore un pilastro del nuovo ciclo tecnico. La mossa della dirigenza si è rivelata tempestiva: il precedente accordo di Pulisic era infatti in scadenza a giugno 2027 (con un'opzione di prolungamento fino al 2028). I dati finanziari dell'operazione evidenziano la centralità del calciatore:
- Nuova scadenza: 30 giugno 2031
- Ingaggio base: Circa 6 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi)
- Componente variabile: Bonus legati a obiettivi di squadra e personali
L'impatto di Pulisic in numeriL'adeguamento contrattuale riflette le prestazioni offerte dal classe 1998 dal suo arrivo a Milano. I dati statistici della sua esperienza in rossonero confermano il suo rendimento:
- Presenze totali: 142
- Gol segnati: 44
- Assist forniti: 28
- Rendimento in questa Serie A: 6 presenze, 2 reti e 1 assist
Le prossime mosse: Rabiot e il talento CisseLa strategia del Milan per blindare i propri asset non si ferma a Pulisic e Pavlović. L'area tecnica ha già pianificato i prossimi interventi da concludere prima dell'apertura della sessione di mercato di gennaio:
- Adrien Rabiot: Considerato un elemento cruciale per gli equilibri del centrocampo di Amorim, la dirigenza è al lavoro per estendere il suo contratto.
- Alphadjo Cisse: Sono già stati programmati i colloqui con gli agenti dell'attaccante classe 2006. Attualmente capocannoniere del club con 7 reti stagionali, Cisse è legato al Milan fino al 30 giugno 2030 con un ingaggio di circa 800mila euro. L'obiettivo del club è adeguarne l'ingaggio per adeguarlo al suo reale contributo in prima squadra.
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