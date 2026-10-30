Il Milan ufficializza il rinnovo di Christian Pulisic: durata e stipendio dell'americano

Alessia Scataglini
- Milano
"Generali Stadium", il nuovo stadio di Milan e Inter: le parole di chi ha firmato il progetto | Video e screen da Gazzetta.it

"Generali Stadium", il nuovo stadio di Milan e Inter: le parole di chi ha firmato il progetto | Video

L'AC Milan prosegue la strategia di consolidamento della propria rosa. Dopo aver formalizzato il prolungamento di Strahinja Pavlović, il club rossonero ha comunicato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Christian Pulisic.
"AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031".

I dettagli economici e il retroscena della trattativa

Secondo quanto raccolto da fonti vicine alla dirigenza rossonera, la trattativa tra il club e gli agenti del calciatore statunitense andava avanti da mesi. La conferma del numero 11 è stata fortemente voluta sia dal proprietario del club, Gerry Cardinale, sia dall'allenatore Rúben Amorim, che considerano il giocatore un pilastro del nuovo ciclo tecnico. La mossa della dirigenza si è rivelata tempestiva: il precedente accordo di Pulisic era infatti in scadenza a giugno 2027 (con un'opzione di prolungamento fino al 2028). I dati finanziari dell'operazione evidenziano la centralità del calciatore:
  • Nuova scadenza: 30 giugno 2031
  • Ingaggio base: Circa 6 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi)
  • Componente variabile: Bonus legati a obiettivi di squadra e personali
Con queste cifre, l'attaccante statunitense si attesta come uno dei calciatori più pagati all'interno della rosa rossonera.

L'impatto di Pulisic in numeri

L'adeguamento contrattuale riflette le prestazioni offerte dal classe 1998 dal suo arrivo a Milano. I dati statistici della sua esperienza in rossonero confermano il suo rendimento:
  • Presenze totali: 142
  • Gol segnati: 44
  • Assist forniti: 28
  • Rendimento in questa Serie A: 6 presenze, 2 reti e 1 assist

Le prossime mosse: Rabiot e il talento Cisse

La strategia del Milan per blindare i propri asset non si ferma a Pulisic e Pavlović. L'area tecnica ha già pianificato i prossimi interventi da concludere prima dell'apertura della sessione di mercato di gennaio:
  • Adrien Rabiot: Considerato un elemento cruciale per gli equilibri del centrocampo di Amorim, la dirigenza è al lavoro per estendere il suo contratto.
  • Alphadjo Cisse: Sono già stati programmati i colloqui con gli agenti dell'attaccante classe 2006. Attualmente capocannoniere del club con 7 reti stagionali, Cisse è legato al Milan fino al 30 giugno 2030 con un ingaggio di circa 800mila euro. L'obiettivo del club è adeguarne l'ingaggio per adeguarlo al suo reale contributo in prima squadra.
Pulisic rinnova il contratto con il Milan

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