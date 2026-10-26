Intervenuto alla 'Domenica Sportiva' pochi istanti dopo il triplice fischio, Daniele "Lele" Adani ha analizzato il successo del Milan contro l'Udinese. A trascinare i rossoneri sono state le reti di Chrisitan Pulisic e Omari Hutchinson, ma a catturare l'attenzione dell'ex difensore sono stati soprattutto i principi tattici di Ruben Amorim e la prestazione di Luka Modric.

L'analisi di Adani

"È una formazione poco decifrabile anche perché, dal punto di vista tattico, mi appare estremamente fluida: sa alternare la difesa a quattro e la difesa a cinque nel corso della stessa partita, come ormai accade normalmente nel calcio moderno, proponendo un'idea davvero interessante".

Contro l'Udinese il Milan è sceso in campo con una sorta di 4-4-1-1: l'ennesimo esperimento tattico di Amorim nelle ultime uscite. Questa volta, però, la decisione è stata presa in una situazione di emergenza. Per tamponare le assenze di Rabiot, Moreira, Gila, Chukwueze, Saelemaekers e Gabbia, il tecnico portoghese ha schierato Tomori e Diawara come terzini, con Bartesaghi e Hutchinson esterni a tutta fascia. A formare la mediana sono stati Modric e Jashari, mentre Pulisic ha giocato da trequartista alle spalle di Ramos.

Milan, le parole di Adani su Modric

"È affascinante notare come, quando tutto gira, i meccanismi si illuminano: a proposito di un tema ricorrente di inizio stagione, c'è Luka Modric che dirige l'orchestra. Lo ha fatto contro l'Atalanta e si è ripetuto oggi a Udine, pur in assenza di Rabiot".

Proprio su, autore dell'assist per la rete di, si è voluto soffermare. L'ex difensore ha fatto notare come il fuoriclasse di Zara sia sempre in campo quando ilgioca grandi partite:

Ecco qualche statistica che racconta la prova di Modric contro l'Udinese (dati Sofascore):