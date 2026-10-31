Dopo oltre due anni, torna la coreografia a San Siro per il derby Milan-Inter: tutte le indicazioni utili e i settori coinvolti
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Il conto alla rovescia per il fischio d'inizio del derby tra Milan e Inter porta con sé una grande notizia: dopo oltre due anni di assenza a causa di restrizioni e provvedimenti sul tifo organizzato, la Curva Sud tornerà a realizzare una maxi coreografia in occasione della stracittadina. Previsto anche il ritorno degli striscioni autorizzati all'interno di San Siro.
Derby Milan-Inter, torna la coreografiaLa Curva Sud è pronta a coinvolgere un'ampia porzione di San Siro: la coreografia non si limiterà al secondo anello blu, ma interesserà tutti e tre gli anelli blu, il primo anello arancio e rosso e le ‘curvette’ laterali dei settori arancio e rosso. La Curva Nord risponderà con una massiccia sciarpata nerazzurra.
La rimozione dei teloni di sicurezza del terzo anello, installati nel 2019 e rimossi dopo il via libera della Commissione provinciale di vigilanza, restituisce allo stadio oltre 2500 posti, riportando la capienza oltre la soglia dei 77mila spettatori.
Le immagini della coreografia
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I precedentiL’ultima coreografia realizzata dalla Curva Sud risale al 22 settembre 2024, data della vittoria per 2-1 contro l’Inter grazie al colpo di testa di Matteo Gabbia nel finale. Da quel giorno, il Milan non ha mai perso un derby: 5 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 7 incontri tra le due squadre.
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