Il conto alla rovescia per il fischio d'inizio del derby tra Milan e Inter porta con sé una grande notizia: dopo oltre due anni di assenza a causa di restrizioni e provvedimenti sul tifo organizzato, la Curva Sud tornerà a realizzare una maxi coreografia in occasione della stracittadina. Previsto anche il ritorno degli striscioni autorizzati all'interno di San Siro.

Derby Milan-Inter, torna la coreografia

è pronta a coinvolgerela coreografia non si limiterà al secondo anello blu, maLa Curva Nord risponderà con una massiccia sciarpata nerazzurra.

La rimozione dei teloni di sicurezza del terzo anello, installati nel 2019 e rimossi dopo il via libera della Commissione provinciale di vigilanza, restituisce allo stadio oltre 2500 posti, riportando la capienza oltre la soglia dei 77mila spettatori.

Le immagini della coreografia

Caricamento post Instagram...

I precedenti

si sviluppa su più anelli dello stadio utilizzando cartoline colorate e teli per comporre una grande scritta centrale con la dicituraA completare la scenografia, nella parte inferiore dell'anello spicca un grande striscione orizzontale con la scritta a caratteri cubitali:incorniciato da motivi geometrici in bianco, rosso, nero e giallo.L’ultima coreografia realizzata dalla Curva Sud risale alDa quel giorno, ilnon ha mai perso un derby:tra le due squadre.