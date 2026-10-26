Luka Modric continua a scrivere pagine importanti della propria carriera e lo fa anche con la maglia del Milan. Il centrocampista croato ha stabilito un nuovo primato statistico in Serie A grazie all'assist fornito a Christian Pulisic in occasione della vittoria per 2-0 contro l'Udinese. Un dato che conferma quanto la sua qualità possa fare la differenza anche dopo aver compiuto 40 anni.

Modric da record: superato Ibrahimovic

Come riportato da Opta , Modric è il giocatore che ha fornito più assist dopo aver compiuto 40 anni da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, a partire dalla stagione 2004/05. Il fuoriclasse croato ha raggiunto quota, superando, che si era fermato a tre.

Un primato che mette in evidenza la straordinaria longevità del centrocampista rossonero. Nonostante l'età, Modric continua a incidere sulle partite attraverso la qualità delle giocate, la capacità di leggere le situazioni e la precisione nei passaggi.

L'assist per Pulisic contro l'Udinese

L'ultimo passaggio vincente è arrivato nella sfida contro l'Udinese. Modric ha letto perfettamente il movimento di Christian Pulisic e lo ha servito con un pallone in profondità che ha permesso all'attaccante statunitense di sbloccare il risultato già al sesto minuto.

Un'azione che racchiude alcune delle caratteristiche migliori del croato: rapidità nel prendere le decisioni, visione di gioco e capacità di individuare gli spazi prima degli avversari. Il suo contributo non si limita, infatti, alla gestione del possesso, ma si traduce spesso in giocate capaci di mettere direttamente in difficoltà le difese avversarie.

L'esperienza di Modric al servizio del Milan

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Il record contro l'Udinese rappresenta un'ulteriore conferma dell'importanza di Modric per il Milan. La sua esperienza internazionale e la capacità di dare ordine alla manovra costituiscono risorse preziose per la squadra, soprattutto nei momenti in cui serve gestire il ritmo della partita.Il confronto con Ibrahimovic rende il dato ancora più significativo: il croato ha superato un altro grande campione che aveva dimostrato di poter lasciare il segno anche oltre i 40 anni. Per Modric, però, non si tratta soltanto di una statistica da celebrare. I suoi assist raccontano soprattutto la capacità di continuare a essere decisivo ai massimi livelli, confermando che la qualità tecnica e l'intelligenza calcistica possono andare oltre il tempo.