Il centrocampista croato ha servito a Christian Pulisic il pallone del vantaggio contro l'Udinese, stabilendo un primato statistico in Serie A dal 2004/05
Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video
Luka Modric continua a scrivere pagine importanti della propria carriera e lo fa anche con la maglia del Milan. Il centrocampista croato ha stabilito un nuovo primato statistico in Serie A grazie all'assist fornito a Christian Pulisic in occasione della vittoria per 2-0 contro l'Udinese. Un dato che conferma quanto la sua qualità possa fare la differenza anche dopo aver compiuto 40 anni.
Modric da record: superato IbrahimovicCome riportato da Opta, Modric è il giocatore che ha fornito più assist dopo aver compiuto 40 anni da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, a partire dalla stagione 2004/05. Il fuoriclasse croato ha raggiunto quota quattro assist, superando Zlatan Ibrahimovic, che si era fermato a tre.
Un primato che mette in evidenza la straordinaria longevità del centrocampista rossonero. Nonostante l'età, Modric continua a incidere sulle partite attraverso la qualità delle giocate, la capacità di leggere le situazioni e la precisione nei passaggi.
L'assist per Pulisic contro l'UdineseL'ultimo passaggio vincente è arrivato nella sfida contro l'Udinese. Modric ha letto perfettamente il movimento di Christian Pulisic e lo ha servito con un pallone in profondità che ha permesso all'attaccante statunitense di sbloccare il risultato già al sesto minuto.
Un'azione che racchiude alcune delle caratteristiche migliori del croato: rapidità nel prendere le decisioni, visione di gioco e capacità di individuare gli spazi prima degli avversari. Il suo contributo non si limita, infatti, alla gestione del possesso, ma si traduce spesso in giocate capaci di mettere direttamente in difficoltà le difese avversarie.
L'esperienza di Modric al servizio del MilanIl record contro l'Udinese rappresenta un'ulteriore conferma dell'importanza di Modric per il Milan. La sua esperienza internazionale e la capacità di dare ordine alla manovra costituiscono risorse preziose per la squadra, soprattutto nei momenti in cui serve gestire il ritmo della partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA