Il successo per 2-0 del Milan al 'Bluenergy Stadium' contro l'Udinese, siglato dalle firme d'autore di Christian Pulisic e Omari Hutchinson, ha regalato tre punti d'oro per la classifica di Serie A, ma non ha risparmiato qualche discussione sul fronte moviola. Nonostante una direzione di gara che non ha condizionato il risultato finale, la prestazione dell'arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova ha lasciato una vistosa scia di dubbi sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Moviola Udinese-Milan: la manata di Palma a Gonçalo Ramos è da rosso?

L'episodio chiave che ha diviso la critica si è verificato al minuto 36 del primo tempo, con il Diavolo già avanti di una rete. Il difensore dell'Udinese,, nel tentativo di divincolarsi dalla marcatura di, ha rifilato una vistosa manata al volto dell'attaccante portoghese. Marcenaro ha lasciato correre, scatenando le diverse interpretazioni delle moviole nazionali.

Per La Gazzetta dello Sport (voto 6 all'arbitro), il gesto non configura una condotta violenta, bensì un comportamento antisportivo: l'errore del direttore di gara risiede nel non aver ammonito il difensore friulano, mentre il protocollo V.A.R. (con Ivano Pezzuto al monitor) non poteva intervenire per un mancato cartellino giallo. Una lettura condivisa anche dall'esperto arbitrale di DAZN, Luca Marelli, il quale ha confermato l'impossibilità dell'intervento tecnologico pur sottolineando l'evidente sanzione disciplinare mancante.

Decisamente più severo il giudizio del Corriere dello Sport (voto 5,5 per Marcenaro), che definisce l'episodio "al limite del rosso". Secondo il quotidiano romano, il braccio di Palma è largo e il gomito è alto: sebbene la mano non sia chiusa a pugno, l'impatto sfugge sia a Marcenaro che all'assistente Alessandro Costanzo. Il V.A.R. ha valutato l'intensità come non violenta, ma per il CorSport resta il forte dubbio: se l'arbitro avesse visto l'azione dal vivo sul terreno di gioco, il provvedimento di espulsione sarebbe stato tutt'altro che campato in aria.

Regolari i gol e giusti i gialli per Ramos e Luka Modrić

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Al netto del caso Palma, l'analisi degli altri episodi della moviola certifica una serata tutto sommato lineare. C'è totale unanimità sulla piena regolarità delle due reti rossonere che hanno deciso il match in Friuli.Promossa anche la gestione dei restanti provvedimenti disciplinari estratti da Marcenaro. Sono state giudicate corrette le ammonizioni comminate a Gonçalo Ramos, sanzionato per aver affossato Christian Kabasele nel tentativo di liberarsi dalla sua pressione, e quella spesa nel finale da, autore di uno sgambetto per frenare la pericolosa ripartenza palla al piede dell'esterno bianconero Juan Arizala. Il più classico dei falli tattici ben spesi a metà campo.