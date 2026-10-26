Il patron del Milan approva il 2-0 all'Udinese e plaude Rúben Amorim. Ora l'agenda fitta: mercoledì il Bologna, poi il progetto stadio e il colpo Markus Krösche
Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video
Il ritorno di Gerry Cardinale al seguito del Milan coincide con una vittoria di vitale importanza. Il numero uno di RedBird è stato infatti uno spettatore d'eccezione al 'Bluenergy Stadium' in occasione di Udinese-Milan, match dell'8^ giornata di Serie A vinto 2-0 dagli uomini di Rúben Amorim grazie alle reti di Christian Pulisic e Omari Hutchinson. Dopo aver saltato gli impegni contro Atalanta e Bournemouth, il patron rossonero ha riabbracciato la squadra in un momento delicatissimo.
Le parole di Gerry Cardinale su Amorim e la vittoria di UdineLa presenza del manager statunitense ha portato decisamente bene a un Diavolo incerottato, presentatosi in Friuli con il morale basso dopo il ko del 'Vitality Stadium' e senza pedine chiave del calibro di Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot. All'uscita dello stadio, Cardinale ha espresso tutta la sua soddisfazione per la reazione d'orgoglio del gruppo.
"Sono molto contento della vittoria - ha dichiarato a caldo il managing partner di RedBird -. La squadra continua a crescere ed amalgamarsi. Abbiamo avuto la giusta intensità per la maggior parte della partita, tenendo palla e mettendo la giusta aggressività in fase di riconquista". Parole al miele anche per l'allenatore portoghese: "Rúben ha fatto un gran lavoro nella gestione dei giocatori e delle rotazioni. Questo mi fa sentire buone sensazioni per la prossima sfida di mercoledì contro il Bologna".
L'agenda di Cardinale in Italia: Stadio San Siro, Assemblea e Markus KröscheLa permanenza del patron in Italia non si esaurirà con la trasferta friulana. Cardinale sarà presente a San Siro mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 per Milan-Bologna, ma la sua settimana nel nostro Paese sarà densa di impegni cruciali su più fronti istituzionali e societari.
Sul fronte dell'organigramma, infine, Cardinale proverà a stringere i tempi per l'ingaggio di Markus Krösche, individuato come il profilo ideale a cui affidare la carica di nuovo 'Head of Football' del club rossonero. Si chiuderà il tutto sabato 31, a 'San Siro', con il derby contro l'Inter nella notte di Halloween.
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