Il ritorno di Gerry Cardinale al seguito del Milan coincide con una vittoria di vitale importanza. Il numero uno di RedBird è stato infatti uno spettatore d'eccezione al 'Bluenergy Stadium' in occasione di Udinese-Milan, match dell'8^ giornata di Serie A vinto 2-0 dagli uomini di Rúben Amorim grazie alle reti di Christian Pulisic e Omari Hutchinson. Dopo aver saltato gli impegni contro Atalanta e Bournemouth, il patron rossonero ha riabbracciato la squadra in un momento delicatissimo.

Le parole di Gerry Cardinale su Amorim e la vittoria di Udine

La presenza del manager statunitense ha portato decisamente bene a un Diavolo incerottato, presentatosi in Friuli con il morale basso dopo il ko del 'Vitality Stadium' e senza pedine chiave del calibro di Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot. All'uscita dello stadio,per la reazione d'orgoglio del gruppo.

"Sono molto contento della vittoria - ha dichiarato a caldo il managing partner di RedBird -. La squadra continua a crescere ed amalgamarsi. Abbiamo avuto la giusta intensità per la maggior parte della partita, tenendo palla e mettendo la giusta aggressività in fase di riconquista". Parole al miele anche per l'allenatore portoghese: "Rúben ha fatto un gran lavoro nella gestione dei giocatori e delle rotazioni. Questo mi fa sentire buone sensazioni per la prossima sfida di mercoledì contro il Bologna".

L'agenda di Cardinale in Italia: Stadio San Siro, Assemblea e Markus Krösche

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La permanenza del patron in Italia non si esaurirà con la trasferta friulana. Cardinale sarà presente amercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 per Milan-Bologna, ma la sua settimana nel nostro Paese sarà densa di impegni cruciali su più fronti istituzionali e societari.Oltre a far sentire la propria vicinanza fisica ad Amorim e alla squadra, il numero uno di RedBird guiderà l'Assemblea degli Azionisti del Milan e, soprattutto, giovedì 29 ottobre alle ore 16:30 parteciperà alla tanto attesa presentazione del progetto per il nuovo stadio a San Siro, da realizzare in condivisione con l'Inter.

Sul fronte dell'organigramma, infine, Cardinale proverà a stringere i tempi per l'ingaggio di Markus Krösche, individuato come il profilo ideale a cui affidare la carica di nuovo 'Head of Football' del club rossonero. Si chiuderà il tutto sabato 31, a 'San Siro', con il derby contro l'Inter nella notte di Halloween.