La mattinata in casa Milan è interamente griffata dai riflessi del prezioso successo per 2-0 ottenuto sul campo dell'Udinese. I gol di Christian Pulisic e Omari Hutchinson hanno proiettato il Diavolo di Rúben Amorim al terzo posto in classifica in Serie A, scatenando le analisi dei principali quotidiani e le reazioni della proprietà guidata da Gerry Cardinale. Tra promossi d'eccezione come Luka Modrić e l'esordiente Sankhoun Diawara, la squadra si gode l'imbattibilità ma deve fare subito i conti con l'emergenza infortuni in vista delle sfide contro Bologna e Inter. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, lunedì 26 ottobre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Udinese-Milan 0-2: l'analisi del 'CorSera' e il ritorno di Cardinale

Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera, quella del Milan al 'Bluenergy Stadium' è stata. Il quotidiano generalista ha evidenziato la capacità del gruppo di compattarsi pur presentandosi in Friuli privo di ben sette elementi cardine della rosa rossonera. Un successo pienamente meritato che ha strappato vistosi sorrisi anche a Gerry Cardinale.

Il numero uno di RedBird, presente in tribuna dopo aver saltato le ultime uscite, ha espresso pubblicamente la propria soddisfazione a fine gara: "Sono molto contento, la squadra continua a crescere ed amalgamarsi". La presenza del patron in Italia non si esaurirà a Udine. Cardinale rimarrà nel nostro Paese per tutta la settimana per impegni istituzionali decisivi: presenzierà all'Assemblea degli Azionisti, parteciperà alla presentazione del progetto del nuovo stadio a San Siro con l'Inter e cercherà di chiudere l'accordo con Markus Krösche come nuovo Head of Football del club.

Le pagelle della Gazzetta e le parole di Amorim sui giovani

Le pagelle della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I voti più alti hanno premiato Christian Pulisic, autore del gol che ha sbloccato l'incontro, e un eterno Luka Modrić, che ha illuminato la manovra sfornando l'assist per la prima rete e garantendo equilibrio al fianco di Ardon Jashari.

Nel post-partita ai microfoni dei canali ufficiali, mister Rúben Amorim ha esaltato la risposta caratteriale dei suoi giocatori, soffermandosi in particolare su due singoli: "Davide Bartesaghi ha grande ritmo e ha il piede per crossare; a Milanello pensano sia solo un difensore, ma io non la penso così. Sono felicissimo anche di Sankhoun Diawara, ha disputato un esordio favoloso e sembrava a casa nostra da dieci anni". Un'iniezione di fiducia totale per la linea verde in un momento cruciale del calendario.

Pulisic devastante a Udine: ora scatta il tour de force

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L'uomo copertina della spedizione friulana resta indiscutibilmente. 'Capitan America', trovando il suo secondo gol in questo campionato (il primo in trasferta) e spaventando la retroguardia di Kosta Runjaić in altre tre occasioni. Il numero 11 sembra aver definitivamente superato i problemi fisici di inizio stagione, mostrando una continuità di rendimento spaventosa nell'arco dei novanta minuti.Il recupero totale dell'attaccante statunitense è l'arma migliore per Amorim, che in questo periodo di infermeria piena non può assolutamente fare a meno della sua fantasia. Visti i tanti infortuni muscolari e traumatici che stanno falcidiando la rosa, Pulisic sarà costretto agli straordinari già a partire dai prossimi giorni. Ad attendere il Milan ci sono infatti due banchi di prova senza appello a San Siro: il turno infrasettimanale contro il Bologna e l'attesissimo derby contro l'Inter.