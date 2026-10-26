Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'
Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video
LA PARTITA
I voti di Udinese-Milan 0-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanDopo la mezz'ora horror di 'San Siro' in campionato contro l'Atalanta e il naufragio al 'Vitality Stadium' di Bournemouth in Europa League, torna a vincere e convincere il Milan di Rúben Amorim. E lo fa in una situazione di emergenza totale, con numerose assenze, passando per 2-0 sul campo dell'Udinese di Kosta Runjaić grazie ad un gol per tempo firmati da Christian Pulisic (6') e Omari Hutchinson (65'). Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: 6' Pulisic, 65' Hutchinson
Il Top per la Gazzetta: Davide Bartesaghi
Il Flop per la Gazzetta: Gonçalo Ramos
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
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