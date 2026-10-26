Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'

Daniele Triolo
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video

LA PARTITA

I voti di Udinese-Milan 0-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Dopo la mezz'ora horror di 'San Siro' in campionato contro l'Atalanta e il naufragio al 'Vitality Stadium' di Bournemouth in Europa League, torna a vincere e convincere il Milan di Rúben Amorim. E lo fa in una situazione di emergenza totale, con numerose assenze, passando per 2-0 sul campo dell'Udinese di Kosta Runjaić grazie ad un gol per tempo firmati da Christian Pulisic (6') e Omari Hutchinson (65'). Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Le pagelle di Udinese-Milan 0-2, partita della 8^ giornata della Serie A 2026-2027, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: 6' Pulisic, 65' Hutchinson

Il Top per la Gazzetta: Davide Bartesaghi

Il Flop per la Gazzetta: Gonçalo Ramos

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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