Il Milan si iscrive alla corsa per il difensore tedesco classe 2006 Finn Jeltsch. Lo Stoccarda fa muro per gennaio, ma la sfida a Barcellona e United è aperta

Daniele Triolo
- Milano

Le grandi manovre di calciomercato non si fermano mai, specialmente in casa rossonera dopo le brutte notizie arrivate dall'infermeria. Il Milan di Rúben Amorim, infatti, è balzato con forza al centro di un vero e proprio intrigo internazionale per la difesa. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista sportivo ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, il club di via Aldo Rossi si è iscritto ufficialmente alla corsa per accaparrarsi il talento di Finn Jeltsch, promettente difensore centrale tedesco in forza allo Stoccarda. I rossoneri, complici i recenti stop nel reparto arretrato, stanno monitorando con estrema attenzione l'evoluzione del classe 2006 della Bundesliga, finito nel mirino dei più prestigiosi club d'Europa.

Finn Jeltsch (difensore Stoccarda), è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2027

La concorrenza per il giovanissimo centrale teutonico – capace di disimpegnarsi con ottimi risultati anche in cabina di regia come mediano – si preannuncia tuttavia spietata e di primissimo livello. Oltre all'interesse del Diavolo, sulle tracce di Jeltsch si è mosso con decisione il Barcellona, che ha già inviato i propri scout per visionarlo dal vivo in Champions League. Come se non bastasse, il profilo del ventenne tedesco è finito da diverse settimane anche sui taccuini dei dirigenti del Manchester United, a caccia di un rinforzo futuribile per rinforzare la propria retroguardia in vista delle prossime stagioni sportive.

Il muro dello Stoccarda per gennaio e la volontà del calciatore

Nonostante il forte e concreto corteggiamento delle big europee, l'operazione non si preannuncia affatto semplice da concludere nell'immediato. I vertici societari dello Stoccarda hanno infatti eretto un vero e proprio muro per la sessione invernale di riparazione: il club tedesco non ha la minima intenzione di privarsi del proprio gioiello a metà campionato, ritenendolo una pedina fondamentale per il cammino stagionale. Una linea che, tra l'altro, collima perfettamente con i desideri dello stesso calciatore, il quale si è detto felice e pienamente soddisfatto di rimanere in Germania almeno fino alla fine dell'annata calcistica in corso.

Le strategie del Milan: un colpo futuribile in stile RedBird

La mossa del Milan si inserisce all'interno di una pianificazione ad ampio raggio condotta sotto l'egida di RedBird. L'identikit di Finn Jeltsch rispecchia fedelmente i parametri societari: un calciatore giovane, futuribile, dal costo ancora accessibile ma dall'enorme potenziale tecnico ed economico. Anche se lo Stoccarda stopperà l'uscita del ragazzo a gennaio, la dirigenza milanista ha intenzione di mantenere vivi i contatti con l'entourage del difensore, provando ad anticipare i tempi e la concorrenza di Barcellona e Manchester United per imbastire una trattativa in vista della sessione estiva del 2027.

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