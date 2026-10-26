Le grandi manovre di calciomercato non si fermano mai, specialmente in casa rossonera dopo le brutte notizie arrivate dall'infermeria. Il Milan di Rúben Amorim, infatti, è balzato con forza al centro di un vero e proprio intrigo internazionale per la difesa. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista sportivo ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, il club di via Aldo Rossi si è iscritto ufficialmente alla corsa per accaparrarsi il talento di Finn Jeltsch, promettente difensore centrale tedesco in forza allo Stoccarda. I rossoneri, complici i recenti stop nel reparto arretrato, stanno monitorando con estrema attenzione l'evoluzione del classe 2006 della Bundesliga, finito nel mirino dei più prestigiosi club d'Europa.

La concorrenza per il giovanissimo centrale teutonico – capace di disimpegnarsi con ottimi risultati anche in cabina di regia come mediano – si preannuncia tuttavia spietata e di primissimo livello. Oltre all'interesse del Diavolo, sulle tracce di Jeltsch si è mosso con decisione il Barcellona, che ha già inviato i propri scout per visionarlo dal vivo in Champions League. Come se non bastasse, il profilo del ventenne tedesco è finito da diverse settimane anche sui taccuini dei dirigenti del Manchester United, a caccia di un rinforzo futuribile per rinforzare la propria retroguardia in vista delle prossime stagioni sportive.

Il muro dello Stoccarda per gennaio e la volontà del calciatore

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Le strategie del Milan: un colpo futuribile in stile RedBird

Nonostante il forte e concreto corteggiamento delle big europee, l'operazione non si preannuncia affatto semplice da concludere nell'immediato. I vertici societari dello Stoccarda hanno infatti eretto un vero e proprio muro per la sessione invernale di riparazione: il club tedesco non ha la minima intenzione di privarsi del proprio gioiello a metà campionato, ritenendolo una pedina fondamentale per il cammino stagionale. Una linea che, tra l'altro, collima perfettamente con i desideri dello stesso calciatore, il quale si è detto felice e pienamente soddisfatto di rimanere in Germania almeno fino alla fine dell'annata calcistica in corso.La mossa del Milan si inserisce all'interno di una pianificazione ad ampio raggio condotta sotto l'egida di RedBird. L'identikit di Finn Jeltsch rispecchia fedelmente i parametri societari: un calciatore giovane, futuribile, dal costo ancora accessibile ma dall'enorme potenziale tecnico ed economico. Anche se lo Stoccarda stopperà l'uscita del ragazzo a gennaio, la dirigenza milanista ha intenzione di mantenere vivi i contatti con l'entourage del difensore, provando ad anticipare i tempi e la concorrenza di Barcellona e Manchester United per imbastire una trattativa in vista della sessione estiva del 2027.