La richiesta di Amorim per il calciomercato del Milan? Occhio al gioiello Catamo da 35 milioni

Il Milan ha cambiato tanto in estate e potrebbe cambiare ancora tra gennaio e la prossima sessione estiva. Il Diavolo deve pensare a come rinforzare la rosa al massimo compresi gli esterni. Come riportato dal sito hooligan-soccer.com, il Milan potrebbe pensare a Geny Catamo, 25 anni dello Sporting, per completare il reparto.

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I dettagli economici e la concorrenza sul mercato

Presente nel contratto del giocatore una clausola rescissoria da 60 milioni di euro .

. Il Milan starebbe monitorando la situazione da tempo: potrebbero servire circa 35 milioni di euro .

. C'è la forte concorrenza del Sunderland, del Tottenham Hotspur, del Nottingham Forest, del Brentford e del Brighton.

Le statistiche di Geny Catamo: i numeri dello Sporting

Il jolly tattico perfetto per il modulo di Ruben Amorim

Potrebbe infatti giocare tra i due trequartisti dietro la punta centrale (alla Pulisic o alla Cisse per capire).

Può agire sia come esterno a tutta fascia, un po' come Chukwueze.

Con la difesa a quattro, invece potrebbe giocare come esterno di centrocampo in un possibile 4-4-2 o come ala offensiva in un possibile 4-2-3-1.

Catamo ha giocato 24 partite da titolare nella lega portoghese nella scorsa stagione, con 1963 minuti in campo, segnando 6 gol e servendo due assist. Gli xG (gol attesi) sono fermi a quota 3.37 mentre gli assist attesi a quota 3.98. Sono(dati dal sito Sofascore). Il calciatore del Mozambico gioca più come esterno alto di destra, ma può essere schierato anche a sinistra.Nel Milan di Ruben Amorim potrebbe essere un calciatore davvero molto interessante, sia per caratteristiche, sia per ruoli che gioca e può giocare. Catamo potrebbe essere un

Catamo è abituato a pressare, una qualità importantissima per il calcio di Ruben Amorim in più può essere un'arma per creare superiorità sulle fasce nell'uno contro uno nel dribbling. Potrebbe essere davvero un colpo molto interessante per i rossoneri guidati dall'allenatore portoghese. Da capire come andranno le prossime giornate di campionato e cosa servirà davvero al club sia a gennaio sia da giugno in poi.