Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
LA PARTITA
I voti del derby Milan-Inter 3-1: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanDopo il pesante rovescio interno (2-4) contro il Bologna, il Milan di Rúben Amorim rialza subito la testa e vince, nettamente e con pieno merito, il derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu: 3-1 il risultato finale per i rossoneri. Uno-due terrificante del Diavolo ad inizio partita con i gol di Christian Pulisic (4') e Adrien Rabiot (10'). Poi, il ritorno dei nerazzurri con Alessandro Bastoni (22') ma, sul finire del primo tempo (43') la spettacolare punizione di Diego Moreira ha ristabilito le distanze. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M)
Il Top per la Gazzetta: Diego Moreira
Il Flop per la Gazzetta: Gonçalo Ramos
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
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