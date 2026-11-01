Il Milan inizia a programmare il calciomercato di gennaio con l'arrivo di Markus Krösche nel ruolo di 'Head of Football' dal prossimo 1° dicembre
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All'indomani della netta vittoria per 3-1 nel derby di Milano contro l'Inter, il Milan pensa già al calciomercato di riparazione di gennaio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di mercato di Sky Sport, il club rossonero si sta muovendo per definire le grandi manovre invernali. Del resto, come preannunciato dal proprietario Gerry Cardinale, il prossimo 1° dicembre è prevista l'ufficialità della nomina del tedesco Markus Krösche nel ruolo di 'Head of Football' del club di Via Aldo Rossi.
Il vertice Amorim-Krösche e il grande ritorno su Gonçalo InácioL'allenatore Rúben Amorim si confronterà molto presto con il nuovo dirigente per manifestargli le precise richieste di rinforzi in vista del mercato di riparazione. Cardinale ha d'altronde già dettato le linee guida del club: "Vogliamo essere attivi", ha dichiarato apertamente prima della stracittadina contro i nerazzurri. Secondo Di Marzio, la priorità dei rossoneri sarà la ricerca di un difensore centrale di spessore. Presumibile un ritorno di fiamma per Gonçalo Inácio, capitano dello Sporting Lisbona, un profilo che Amorim conosce alla perfezione per averlo guidato in ben 186 partite ufficiali tra il 2020 e il 2024.
Il Milan aveva già tentato l'affondo per il centrale portoghese durante la scorsa estate, ma la dirigenza lusitana aveva respinto la proposta alzando il prezzo del cartellino nelle battute finali della sessione estiva. Stavolta, però, le condizioni per il matrimonio sembrano esserci tutte e l'operazione potrebbe andare a buon fine.
Il nodo attacco: quale futuro per Francesco Camarda?Nel faccia a faccia tra Amorim e Krösche si parlerà inevitabilmente anche del reparto offensivo. Al centro dei pensieri del Milan c'è in primis il destino del giovane talento Francesco Camarda. Il classe 2008, etichettato finora come il vice naturale di Gonçalo Ramos, ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, collezionando appena 96 minuti diluiti in 5 presenze complessive tra Serie A ed Europa League.
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