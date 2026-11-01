All'indomani della netta vittoria per 3-1 nel derby di Milano contro l'Inter, il Milan pensa già al calciomercato di riparazione di gennaio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di mercato di Sky Sport, il club rossonero si sta muovendo per definire le grandi manovre invernali. Del resto, come preannunciato dal proprietario Gerry Cardinale, il prossimo 1° dicembre è prevista l'ufficialità della nomina del tedesco Markus Krösche nel ruolo di 'Head of Football' del club di Via Aldo Rossi.

Il vertice Amorim-Krösche e il grande ritorno su Gonçalo Inácio

L'allenatoresi confronterà molto presto con il nuovo dirigente per manifestargli le precise richieste di rinforzi in vista del mercato di riparazione. Cardinale ha d'altronde già dettato le linee guida del club: "Vogliamo essere attivi", ha dichiarato apertamente prima della stracittadina contro i nerazzurri. Secondo Di Marzio, la priorità dei rossoneri sarà la ricerca di un difensore centrale di spessore. Presumibile un ritorno di fiamma per, capitano dello Sporting Lisbona, un profilo che Amorim conosce alla perfezione per averlo guidato in ben 186 partite ufficiali tra il 2020 e il 2024.

Il Milan aveva già tentato l'affondo per il centrale portoghese durante la scorsa estate, ma la dirigenza lusitana aveva respinto la proposta alzando il prezzo del cartellino nelle battute finali della sessione estiva. Stavolta, però, le condizioni per il matrimonio sembrano esserci tutte e l'operazione potrebbe andare a buon fine.

Il nodo attacco: quale futuro per Francesco Camarda?

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Nel faccia a faccia tra Amorim e Krösche si parlerà inevitabilmente anche del reparto offensivo. Al centro dei pensieri del Milan c'è in primis il destino del giovane talento. Il classe 2008, etichettato finora come il vice naturale di Gonçalo Ramos, ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, collezionando appena 96 minuti diluiti in 5 presenze complessive tra Serie A ed Europa League.Un minutaggio decisamente troppo ridotto per la crescita di un giovane del suo potenziale. Per questo motivo non è affatto escluso che il Milan decida di far terminare la stagione a Camarda in prestito altrove, in una realtà che possa garantirgli una maglia da titolare e continuità sul terreno di gioco. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, la dirigenza milanista dovrà stabilire che tipo di profilo affiancare a Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese ex PSG resta una pedina imprescindibile per lo scacchiere tattico dell', un elemento fondamentale per il lavoro sporco svolto a favore della squadra anche quando non riesce a trovare la via del gol.