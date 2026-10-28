Donadoni su Amorim: "Ha le sue idee. Ramos ha qualità". Parere chiaro su Cisse

Questa sera il Milan torna in campo contro il Bologna per la gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-27. Il doppio ex (ex calciatore rossonero ed ex allenatore rossoblù) Roberto Donadoni ha parlato delle sue sensazioni a 'La Gazzetta dello Sport'. Al momento non ha visto qualcosa di nuovo in Amorim: "Sinceramente no ma sia chiara una cosa: non necessariamente un allenatore deve avere qualcosa di nuovo da proporre. Certamente Amorim ha idee sue, anche con variazioni di modulo, che deve portare avanti e per le quali il tempo è inevitabilmente necessario. Io mi auguro che il Milan continui a progredire e che possa vivere il resto della stagione con meno alti e bassi. Dei risultati raccolti fino a qui, insomma, non ci si può certo lamentare, ma per ora la squadra di Amorim ha palesato un po’ di discontinuità, cosa sulla quale lavorare. Se troverà anche la linearità di risultati, allora la crescita diverrà più completa".

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L'assenza di Rabiot e le risposte dei singoli

"Direi quella del francese per Amorim: Rabiot ha ormai acquisito con evidenza uno spessore e una personalità unica dentro a tutte le zone che va ad occupare".

L'assenza più pesante per Donadoni è quella che riguarda Rabiot:

L'ex rossonero ha parlato anche di Cisse e Ramos:

"Cisse mi piace molto sì: fa tante cose e le fa bene. Quanto a Ramos ho letto e sentito che attorno a lui sono proliferate tante critiche: sì, vero, l’attaccante deve fare gol, ma a me lui non dispiace, non sarà preciso a volte ma è un partecipativo, nel senso che si tratta di un giocatore che lavora anche per gli altri. Quindi va apprezzato in attesa che si sblocchi definitivamente, perché le qualità le ha".

L'importanza di Bologna-Milan e il retroscena sulla panchina

"Credo lo sia di più per il Milan, che poi avrà il derby: arrivarci con una vittoria è il contesto ideale per vivere vigilia e gara. Per il Bologna sarà importante vedere se può tornare a battere una grande dopo la sconfitta interna contro l’Inter: nella sua storia recente è evidentemente successo e vedremo se ricapiterà. Diciamo che affrontare il Milan a San Siro è sempre scomodo ma oggi anche il Bologna che sta trovando una quadratura. Comunque vada, però, siamo solo fine ottobre...".

Per Donadoni la sfida di questa sera è un test più importante per i rossoneri:

Il Milan che lo contattò in passato per la panchina:

"Parliamo del periodo pre-Cina: col Milan ci furono contatti, l’affetto c’era sicuramente, il desiderio di vivere un’altra avventura in rossonero pure, ma in quel momento avevo già preso quell’impegno (con lo Shenzhen, ndr) e credo che la serietà e la parola abbiano ancora un senso, un peso specifico forte. Se non aver mai allenato i rossoneri è un cruccio? No, no…".