Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, Gerry Cardinale ha voluto rilasciare delle dichiarazioni post vittoria contro l'Udinese
Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video
Gerry Cardinale si prepara a restare a Milano per seguire da vicino la squadra rossonera in una settimana molto importante. Il proprietario del Milan, intercettato dai microfoni di TeleLombardia, ha voluto confermare la propria presenza a Milano nei prossimi giorni, con l'obiettivo chiaro di assistere e seguire da vicino gli impegni della squadra rossonera:
Milan, Cardinale rimarrà in Italia
“Sono molto felice. Ci vediamo mercoledì. Sì, rimarrò per l’intera settimana in vista delle partite contro Bologna e Inter."
Parole che confermano la volontà di Cardinale di essere sempre più presente nel mondo Milan, soprattutto in un momento delicato come questo. Il calendario, infatti, metterà i rossoneri difronte a due partite molto importanti: Bologna e Inter, match che potrebbero avere un peso specifico nel percorso in campionato.
Dopo 4 anni in cui i tifosi lamentavano dell'assenza del proprietario, Cardinale ha deciso di cambiare tutto, avvicinandosi sempre al mondo. L'attenzione, perciò, passa tutta ai prossimi impegni, con il patron americano pronto a sostenere la squadra in una fase importantissima della nuova stagione.
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