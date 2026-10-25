Finita la sfida al 'Bluenergy Stadium' di Udine. L'Udinese di Kosta Runjaić ha affrontato il Milan di Ruben Amorim per l'ottava giornata di Serie A 2026-27
Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video
Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27 (qui le pagelle): sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Ruben Amorim, allenatore del Milan, a 'DAZN'.
Amorim a DAZN: "Orgoglioso della competitività dei ragazzi"Una sfida avvincente con tutti questi infortunati. Quanto è contento in questi casi?
"Sono orgoglioso e contento. Siamo stati competitivi dal primo minuto e abbiamo controllato. Ora dobbiamo pensare alla prossima".
Domanda di Marinozzi: "Si parla sempre delle alternative, dei giovani. Oggi bene Diawara, gol di Hutchinson. Come procede la crescita dei ragazzi?":
"In Europa c'è un infortunio a partita. Tutti devono essere pronti, il mio compito è anche quello di aiutare il Milan in futuro e non solo di vincere tutte le partite. Hanno bisogno di giocare e di sentirsi importanti. Abbiamo avuto tanti infortuni e loro hanno dimostrato di essere pronti per questo grande club. Sono contento e orgoglioso. Quando sono in campo io sono il responsabile".
L'analisi su Bartesaghi e la battuta sul Pallone d'OroDomanda di Ambrosini: "Il Milan aveva i risultati, ma poca continuità. Ora hai la sensazione che la squadra abbia le idee più chiare? Quanto sei contento di Bartesaghi?":
"Bartesaghi ha giocato molto bene, è meglio in fase offensiva che in quella difensiva. Deve essere più aggressivo nell'uno contro uno in difesa. Può finire le azioni, spinge, ha un bel passo e un ottimo cross, può spingere più nell'area avversaria. Il problema di Bartesaghi è più in difesa che in attacco. Certe volte non abbiamo neanche il tempo di migliorare gli errori dell'ultima partita. Per tre settimane non ci siamo quasi mai allenati, la squadra si allena giocando. Sono molto orgoglioso".
Chi vince il Pallone d'Oro?:
"Non ne ho idea. Se non è del Milan non mi importa".
Grande prova per i rossoneri: senza sei titolari fuori per infortunio il Diavolo gioca una partita perfetta tatticamente. Amorim aggancia la Roma al terzo posto in classifica.
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