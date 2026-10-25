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LA PARTITA

Udinese-Milan 0-2, commento e analisi della partita

L'approccio alla partita è decisamente diverso da quello di giovedì e il Milan, dopo solo sei minuti, è già in vantaggio contro l'Udinese, grazie a un gol di Christian Pulisic, che quando vede bianconero si esalta. I rossoneri, al di là della rete, giocano un ottimo primo tempo. In particolare nella prima metà controllano la sfida, la comandano, col possesso e con tanto movimento. La squadra di Runjaic non ci capisce niente e si limita a calciare dalla distanza, mentre il Milan sfiora il raddoppio in almeno due occasioni. Una, in particolare, è clamorosa: Davide Bartesaghi e Pulisic a un metro dalla porta vuota non trovano il pallone. Poi è due volte ancora Bartesaghi, uomo in più in questo ruolo, ad avere le palle più pericolose. Altri gol però non arrivano e il primo tempo si chiude 0-1.

La ripresa è da squadra matura. I rossoneri gestiscono palla, fanno tanto possesso, non rischiano mai e dettano i tempi. In attesa di poter colpire. Hanno ancora diverse occasioni e proprio quando la porta sembra ormai stregata, una botta di Jashari dalla distanza trova la respinta sui piedi di Hutchinson, che raddoppia meritatamente. Poco dopo c'è anche la palla del 3-0 con G. Ramos che colpisce una clamorosa traversa a porta quasi vuota: il portiere da terra riesce ad alzare la mano e toccare quel tanto che basta. Nel finale un altro paio di situazioni, ma finisce così. Una vittoria netta e di maturità.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Udinese-Milan >>>

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